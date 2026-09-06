Де Дзерби объяснил, почему не выпустил Фернандеша в старте против "Форест"

Наставник "Тоттенхэма" Роберто Де Дзерби объяснил, почему полузащитник Матеуш Фернандеш не попал в стартовый состав на матч Премьер-Лиги против "Ноттингем Форест" в субботу.

Минувшим летом "Тоттенхэм" заплатил 85 миллионов фунтов за Фернандеша, однако Матеуш вышел на поле "Сити Граунд" лишь в компенсированное время.



После ничьей 0:0 Де Дзерби объяснил, что предпочел Конора Галлахера как более готового к такого рода сопернику игрока.



"У меня достаточно опыта, чтобы знать, что это за стадион. Этот стадион олицетворяет английский футбол, и Галлахер лучше знает такого рода футбол".



"Уверен, Матеуш станет одним из лучших игроков за мое время здесь, но мне повезло обладать столь многими хорошими игроками, и я должен определять правильный стартовый состав", — цитирует Де Дзерби talkSPORT.