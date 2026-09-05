Де Дзерби: "У нас достаточно хорошие игроки, чтобы забивать много голов"

Главный тренер "Тоттенхэма" Роберто Де Дзерби уверен, что у него есть игроки, способные забивать много голов.

В субботу "Тоттенхэм" сыграл вничью 0:0 против "Ноттингем Форест", даже ни разу не попав в створ чужих ворот. Таким образом, "шпоры" не забили ни одного гола в трех матчах нового сезона Премьер-Лиги.



Однако Де Дзерби не имеет претензий к своим игрокам и понимает, что строительство команды только начинается после многочисленных летних приобретений.



"Что касается игры, то я очень, очень горжусь. Я рад наблюдать, что мои игроки сражаются таким образом. Мы исключили риск пропустить голы".



"Работа только начинается, Мы довольны духом, настроем, поведением игроков. Довольны игроками, которые сыграли 90 минут, 70 минут, 20 минут, 10 минут. Мы обладаем игроками с отличными качествами. На человечком уровне в раздевалке все замечательно, а теперь нам нужно потрудиться и улучшить свой футбол на всех уровнях".



"Мы настроены побеждать, побеждать и побеждать. Думаю, мы должны сохранять спокойствие и сохранять уверенность в себе. Думаю, у нас достаточно хорошие игроки, чтобы забивать много голов, вроде Соланке, Савио, Мармуша".



"Я очень доволен трансферным окном. Думаю, клуб, спортивный директор и исполнительный директор сработали очень, очень хорошо, сделав это с амбициями и ясными идеями. Теперь нам нужно потрудиться, потому что в футболе нельзя просить время, но без времени вы ничего не сможете сделать", — сообщил Де Дзерби BBC.