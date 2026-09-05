Холанд принес "Сити" победу над "Ковентри"

Гол Эрлинга Холанда обеспечил "Манчестер Сити" победу 1:0 над новичком Премьер-Лиги "Ковентри".

В стартовом составе "горожан" был назван Илиман Ндиайе, заменив Фила Фодена. Энцо Фернандес изначально оказался среди запасных, но поскольку Нико О'Райли получил травму на разминке, вышел с первых минут.



В старт "небесно-голубых" были внедрены Итан Пиннок и Фрэнк Оньека, заменив Калеба Йиренки и Лума Чауна.



Матч начался с ляпа Джанлуиджи Доннаруммы, который неловко обработал мяч, и тот едва не пересек линию ворот. А на восьмой минуте Тайво Авоньи убежал от Абудкодира Хусанова и вышел один на один, пробив мимо.



Хозяева вроде бы пришли себя и вскоре огрызнулись ударом Эрлинга Холанда, однако голкипер гостей Карл Рашуорт сыграл надежно.



"Сити" принялся безраздельно владеть мячом и на 23-й минуте создал еще один момент, но удар Райана Шерки из пределов штрафной пришелся в основание штанги.



"Горожане" давили, и на 26-й минуте счет был открыт. Антуан Семеньо догнал уходящий мяч на правом фланге и выполнил подачу, а Холанд головой вколотил снаряд в сетку — 1:0.



Открыв счет, хозяева заметно ослабили хватку, но продолжали контролировать игру и мяч.



На 58-й минуте Фернандес классной передачей во вратарской позволил Холанду расстрелять цель, однако из-за офсайда гол не был засчитан.



Хозяева владели инициативой, продолжая искать второй гол, но периодически гости огрызались и создавали проблемы Доннарумме, который однажды совершил сейв лицом.



В итоге "Сити" так и не смог развить свое преимущество, но победу сохранил. У "Ковентри" были моменты, чтобы матч закончился иначе.



"Манчестер Сити" — "Ковентри". Отчет о матче