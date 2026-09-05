Холанд принес "Сити" победу над "Ковентри"

Эрлинг Холанд Гол Эрлинга Холанда обеспечил "Манчестер Сити" победу 1:0 над новичком Премьер-Лиги "Ковентри".

В стартовом составе "горожан" был назван Илиман Ндиайе, заменив Фила Фодена. Энцо Фернандес изначально оказался среди запасных, но поскольку Нико О'Райли получил травму на разминке, вышел с первых минут.

В старт "небесно-голубых" были внедрены Итан Пиннок и Фрэнк Оньека, заменив Калеба Йиренки и Лума Чауна.

Матч начался с ляпа Джанлуиджи Доннаруммы, который неловко обработал мяч, и тот едва не пересек линию ворот. А на восьмой минуте Тайво Авоньи убежал от Абудкодира Хусанова и вышел один на один, пробив мимо.

Хозяева вроде бы пришли себя и вскоре огрызнулись ударом Эрлинга Холанда, однако голкипер гостей Карл Рашуорт сыграл надежно.

"Сити" принялся безраздельно владеть мячом и на 23-й минуте создал еще один момент, но удар Райана Шерки из пределов штрафной пришелся в основание штанги.

"Горожане" давили, и на 26-й минуте счет был открыт. Антуан Семеньо догнал уходящий мяч на правом фланге и выполнил подачу, а Холанд головой вколотил снаряд в сетку — 1:0.

Открыв счет, хозяева заметно ослабили хватку, но продолжали контролировать игру и мяч.

На 58-й минуте Фернандес классной передачей во вратарской позволил Холанду расстрелять цель, однако из-за офсайда гол не был засчитан.

Хозяева владели инициативой, продолжая искать второй гол, но периодически гости огрызались и создавали проблемы Доннарумме, который однажды совершил сейв лицом.

В итоге "Сити" так и не смог развить свое преимущество, но победу сохранил. У "Ковентри" были моменты, чтобы матч закончился иначе.

"Манчестер Сити" — "Ковентри". Отчет о матче





Метки Ковентри, Манчестер Сити, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 05.09.2026 18:55

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  1. narcot 05.09.2026 19:47 # narcot
    бабка, вперёд



    Президент поддержал инициативу о службе добровольцев в региональных подразделениях с категорией здоровья Д, которую предложил Женя Поддубный. Примеры диагнозов: тяжелые формы шизофрении и психических расстройств, злокачественные новообразования (онкология), ВИЧ-инфекция, активный туберкулез, тяжелая степень бронхиальной астмы, слепота, глухота или отсутствие конечностей.

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  2. dembo 05.09.2026 19:17 # dembo
    Какой-то флемингс в приоритете гавначи у эмери

    Мда, такими темпами гавначу еще не выкупят рили, будет как эллиот)

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  3. sausage 05.09.2026 19:12 # sausage
    Хьюз красавчики, собрал в Ливерпуле топ банду из бистов нереальных и поехал бабло на пенсию зарабатывать. А красным осталось немного доработать состав и просто уничтожить эту помойку с аббревиатурой АПЛ.

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  4. brown-ale 05.09.2026 19:09 # brown-ale
    Без Холлана это тима с миллиардной полузащитой барахталась бы в середине таблицы весь сезон.

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  5. sausage 05.09.2026 19:08 # sausage
    Да и хуй с ними, с этими лохами печальными. Вот Барколя, сыграв первые 26 минут в этом сезоне, сразу установил рекорд скорости в АПЛ. Пздц топище урвали за копейки!
    Щас Исак разбегался, ещё Экитике через месяц-другой в форму придет, всем птзда тогда. Такой атаки нет ни у кого. Медленно запоягаем, быстро поедем. Ссытесь, чмохи!

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  6. dembo 05.09.2026 19:02 # dembo
    Императоры на дисасе и бене чилвеле затащили орлов!

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  7. christina-milian 05.09.2026 19:01 # christina-milian
    Хороший пересказ матча, будто сам только что посмотрел.

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