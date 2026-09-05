Холанд принес "Сити" победу над "Ковентри"
Гол Эрлинга Холанда обеспечил "Манчестер Сити" победу 1:0 над новичком Премьер-Лиги "Ковентри".
В стартовом составе "горожан" был назван Илиман Ндиайе, заменив Фила Фодена. Энцо Фернандес изначально оказался среди запасных, но поскольку Нико О'Райли получил травму на разминке, вышел с первых минут.
В старт "небесно-голубых" были внедрены Итан Пиннок и Фрэнк Оньека, заменив Калеба Йиренки и Лума Чауна.
Матч начался с ляпа Джанлуиджи Доннаруммы, который неловко обработал мяч, и тот едва не пересек линию ворот. А на восьмой минуте Тайво Авоньи убежал от Абудкодира Хусанова и вышел один на один, пробив мимо.
Хозяева вроде бы пришли себя и вскоре огрызнулись ударом Эрлинга Холанда, однако голкипер гостей Карл Рашуорт сыграл надежно.
"Сити" принялся безраздельно владеть мячом и на 23-й минуте создал еще один момент, но удар Райана Шерки из пределов штрафной пришелся в основание штанги.
"Горожане" давили, и на 26-й минуте счет был открыт. Антуан Семеньо догнал уходящий мяч на правом фланге и выполнил подачу, а Холанд головой вколотил снаряд в сетку — 1:0.
Открыв счет, хозяева заметно ослабили хватку, но продолжали контролировать игру и мяч.
На 58-й минуте Фернандес классной передачей во вратарской позволил Холанду расстрелять цель, однако из-за офсайда гол не был засчитан.
Хозяева владели инициативой, продолжая искать второй гол, но периодически гости огрызались и создавали проблемы Доннарумме, который однажды совершил сейв лицом.
В итоге "Сити" так и не смог развить свое преимущество, но победу сохранил. У "Ковентри" были моменты, чтобы матч закончился иначе.
"Манчестер Сити" — "Ковентри". Отчет о матче
05.09.2026 18:55
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бабка, вперёд
Президент поддержал инициативу о службе добровольцев в региональных подразделениях с категорией здоровья Д, которую предложил Женя Поддубный. Примеры диагнозов: тяжелые формы шизофрении и психических расстройств, злокачественные новообразования (онкология), ВИЧ-инфекция, активный туберкулез, тяжелая степень бронхиальной астмы, слепота, глухота или отсутствие конечностей.
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Какой-то флемингс в приоритете гавначи у эмери
Мда, такими темпами гавначу еще не выкупят рили, будет как эллиот)
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Хьюз красавчики, собрал в Ливерпуле топ банду из бистов нереальных и поехал бабло на пенсию зарабатывать. А красным осталось немного доработать состав и просто уничтожить эту помойку с аббревиатурой АПЛ.
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Без Холлана это тима с миллиардной полузащитой барахталась бы в середине таблицы весь сезон.
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Да и хуй с ними, с этими лохами печальными. Вот Барколя, сыграв первые 26 минут в этом сезоне, сразу установил рекорд скорости в АПЛ. Пздц топище урвали за копейки!
Щас Исак разбегался, ещё Экитике через месяц-другой в форму придет, всем птзда тогда. Такой атаки нет ни у кого. Медленно запоягаем, быстро поедем. Ссытесь, чмохи!
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Императоры на дисасе и бене чилвеле затащили орлов!
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Хороший пересказ матча, будто сам только что посмотрел.
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