Салиба назвал условия для ухода из "Арсенала"

Защитник Вильям Салиба назвал условие, при котором может задуматься об уходе из "Арсенала".

Салиба заслужил репутацию одного из лучших центральных защитников в Премьер-Лиге после своего дебюта за "Арсенал" в 2022 году.



Недавно 24-летний француз заключил с "Арсеналом" новый контракт до 2030 года, чем остудил слухи о возможном переходе в "Реал".



По слухам, "Реал" продолжает следить за Салиба. Вильяму от этого приятно, но сперва он хочет разжиться трофеями с "Арсеналом".



"Конечно, это очень заманчиво, когда такого рода клуб заинтересован в тебе. Но сперва я хочу выиграть трофеи в "Арсенале", прежде чем буду думать о чем-либо еще", — сообщил Салиба Telefoot.