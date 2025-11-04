Салиба назвал условия для ухода из "Арсенала"

Вильям Салиба Защитник Вильям Салиба назвал условие, при котором может задуматься об уходе из "Арсенала".

Салиба заслужил репутацию одного из лучших центральных защитников в Премьер-Лиге после своего дебюта за "Арсенал" в 2022 году.

Недавно 24-летний француз заключил с "Арсеналом" новый контракт до 2030 года, чем остудил слухи о возможном переходе в "Реал".

По слухам, "Реал" продолжает следить за Салиба. Вильяму от этого приятно, но сперва он хочет разжиться трофеями с "Арсеналом".

"Конечно, это очень заманчиво, когда такого рода клуб заинтересован в тебе. Но сперва я хочу выиграть трофеи в "Арсенале", прежде чем буду думать о чем-либо еще", — сообщил Салиба Telefoot.




Метки Арсенал, Реал, Салиба

Дата 04.11.2025 00:05

Последние комментарии:




  1. chelsae88 04.11.2025 00:17 # chelsae88
    Ни чего он не выиграет в гейклубе. У заднеприводных ггшек банально отсутствует спортивный дух и их предел это 2-ое место.

