Барколя установил рекорд скорости в новом сезоне Премьер-Лиги
Сыграв лишь 26 минут за "Ливерпуль", Брадли Барколя установил рекорд нового сезона Премьер-Лиги.
Эта неделя началась для Барколя с того, что он официально присоединился к "Ливерпулю", перебравшись из ПСЖ по сделке стоимостью 123 миллиона фунтов.
Накануне вечером Барколя дебютировал за "Ливерпуль", появившись на замену во втором тайме победного для "красных" матча Премьер-Лиги против "Ипсвича" (0:2).
Эти 26 минут на "Портман Роуд" стали первыми сыгранными для Барколя с Чемпионата Мира минувшим летом, однако этого времени 23-летнему французу хватило, чтобы развить скорость в 35.9 км/ч.
Как сообщает ESPN, пока что это самая высокая мгновенная скорость, зафиксированная в Премьер-Лиге в сезоне 2026/27.
05.09.2026 18:00
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Последние комментарии:
05.09.2026 11:54 #
alienripley
Как по мне так пешком ходил.
Источник: https://fapl.ru/posts/124279/#c8215686
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