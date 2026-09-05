Барколя установил рекорд скорости в новом сезоне Премьер-Лиги

Сыграв лишь 26 минут за "Ливерпуль", Брадли Барколя установил рекорд нового сезона Премьер-Лиги.

Эта неделя началась для Барколя с того, что он официально присоединился к "Ливерпулю", перебравшись из ПСЖ по сделке стоимостью 123 миллиона фунтов.



Накануне вечером Барколя дебютировал за "Ливерпуль", появившись на замену во втором тайме победного для "красных" матча Премьер-Лиги против "Ипсвича" (0:2).



Эти 26 минут на "Портман Роуд" стали первыми сыгранными для Барколя с Чемпионата Мира минувшим летом, однако этого времени 23-летнему французу хватило, чтобы развить скорость в 35.9 км/ч.



Как сообщает ESPN, пока что это самая высокая мгновенная скорость, зафиксированная в Премьер-Лиге в сезоне 2026/27.