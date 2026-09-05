Ираола оценил дебют Барколя за "Ливерпуль"

Главный тренер "Ливерпуля" Андони Ираола оценил дебют нападающего Брадли Барколя за клуб.

Только в минувший понедельник "Ливерпуль" завершил приобретение Барколя у ПСЖ за 123 миллиона фунтов.



Проведя считанное количество тренировок с "Ливерпулем", Барколя появился на замену на 64-й минуте матча Премьер-Лиги против "Ипсвича" накануне вечером.



После победы со счетом 0:2 Ираола дал высокую оценку Барколя, признав, что партнерам по команде еще предстоит привыкнуть к 23-летнему французу.



"Он хорошо провел свои минуты, совершил хороший пас в контратаке, имел пару хороших моментов, когда мы не использовали возможности вывести его на голкипера".



"Нам нужно научиться этим его движениям, потому что он будет создавать угрозу, открываясь за спиной у защитников. Но он выглядел уверенно с мячом, как и всегда".



"После Чемпионата Мира он не сыграл ни минуты в соревновательных матчах, поэтому мы должны быть немного осторожны", — сообщил Ираола Sky Sports.