Де Дзерби: "Мудрик готов сыграть часть матча"

Главный тренер "Тоттенхэма" Роберто Де Дзерби подтвердил, что вингер Михаил Мудрик готов принять участие в матче Премьер-Лиги против "Ноттингем Форест" в субботу.

В заключительный день летнего трансферного окна Мудрик был арендован "Тоттенхэмом" у "Челси", воссоединившись с Де Дзерби, которого он знает по совместной работе в "Шахтере".



Свой последний официальный матч Мудрик сыграл еще в ноябре 2024, отсутствуя все это время с дисквалификацией за допинг, однако Де Дзерби готов выпустить Михаила на поле "Сити Граунд".



"Я не знаю, сколько времени ему потребуется, чтобы выходить на матчи в стартовом составе. Но сыграть часть матча... Думаю прямо сейчас он готов на 20, 15, 30 минут".



"Мы провели очень особенный сезон вместе в "Шахтере". Мы были вместе, когда вoйна началась. Когда я говорил, что он может завоевать "Золотой мяч", я очень ясно выразился. Возможно, мой английский не слишком хорош, но я очень ясно выразился, потому что я оценивал потенциал игрока. Его потенциал не изменился, а прогноз может сбыться или нет. Пока что у него было много проблем".



"Это был очень эмоциональный сезон в Украине. Потому что мы строили отличную команду, и когда вoйна началась, все закончилось. Мы поддерживали связь с ним и другими игроками. Думаю, теперь он обычный игрок и находится в том же положении, что и, например, Ван де Вен. Если он заслуживает этого, он будет играть. Сперва мы должны оценить его физическое состояние, а затем посмотрим, как он сможет адаптироваться к новой команде, новому клубу, новому стилю игры", — цитирует Де Дзерби The Athletic.