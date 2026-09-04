Мартинес сменил номер в "Челси" после одного матча

После всего одного сыгранного за "Челси" матча голкипер Эмилиано Мартинес сменил игровой номер.

Проведя всего одну тренировку с "Челси" после перехода из "Астон Виллы" за 7.5 млн. фунтов, Мартинес дебютировал за "синих" в матче Премьер-Лиги против "Брайтона" в прошлый уикенд.



Тот победный для "Челси" матч (4:3) Мартинес сыграл под 26-м номером, в прошлом принадлежавшим легенде клуба Джону Терри, с которым Эмилиано разговаривал перед своим переездом на "Стэмфорд Бридж".



Однако с тех пор "Челси" отправил Роберта Санчеса в аренду в "Комо", из-за чего стал вакантен свитер с номером 1, который теперь 33-летний аргентинец и забрал, сообщает The Independent.



Под своим новым номером Мартинес впервые сыграет за "Челси" против своего бывшего клуба "Арсенала" в ближайшее воскресенье.