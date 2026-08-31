Мартинес разговаривал с Терри и Чехом перед переходом в "Челси"

Новичок "Челси" Эмилиано Мартинес признался, что советовался с легендами клуба Джоном Терри и Петром Чехом перед своим трансфером.

"Челси" только накануне подтвердил приобретение Мартинеса у "Астон Виллы" за 7.5 млн. фунтов, а уже спустя несколько часов аргентинский голкипер дебютировал за "синих", приняв участие в победе 4:3 над "Брайтоном".



После своего первого матча за "Челси" Мартинес рассказал о контакте с легендами клуба, а также озвучил свою цель по завоеванию титула Премьер-Лиги с "синими".



"Я разговаривал с легендами "Челси" Джоном Терри и Петром Чехом. Я знаю, насколько это большой клуб и чего мы хотим достичь в этом сезоне. Я пришел сюда, чтобы помочь".



"Я провел удивительные семь лет в "Астон Вилле". Я пришел сюда, чтобы попробовать побороться за победу в Премьер-Лиге".



"Я только один день тренировался с командой. Парни очень хорошо со мной обращались в последний день или два".



"Я знаю, каким талантом мы обладаем впереди. Со своей стороны я постараюсь обеспечить надежность сзади. Я знаю, что этот матч не был идеальным".



"Но в итоге мы победили и движемся дальше, как нам и нужно. У нас остается 36 матчей, и мы будем двигаться неделя за неделей".



"Есть причина, почему я перешел сюда. У нас удивительная тройка впереди. Когда мы идем вперед, то можем навредить другим командам".



"У нас было много моментов прикончить игру. Коул Палмер и Жоао Педро имели моменты прикончить игру. Что касается игры в обороне, то нам нужно снизить количество пропускаемых голов", — цитирует Мартинеса The Sun.