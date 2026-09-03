"Арсенал" продал Мартинелли за рекордные 60 млн. фунтов
"Арсенал" официально подтвердил продажу вингера Габриэля Мартинелли в саудовский "Аль-Хиляль".
"Арсенал" гарантированно получит за Мартинелли 60 миллионов фунтов, а также "канонирам" положена доля с последующей перепродажи игрока "Аль-Хилялем".
Таким образом, 25-летний бразилец становится рекордной продажей в истории "Арсенала". Прежде таковой значился Алекс Окслейд-Чемберлен, который летом 2017 ушел в "Ливерпуль" за 35 млн. фунтов.
В клубе из Эр-Рияда Мартинелли получил роскошный контракт на четыре года и футболку с престижным 7-м номером.
Мартинелли выступал за "Арсенал" после своего перехода из "Итуано" в 2019 году. За семь лет в Северном Лондоне Габриэль забил 62 гола в 278 матчах, выиграв титул Премьер-Лиги, Кубок Англии и Суперкубок Англии.
Отметим, что "Арсенал" не стал блокировать переход Мартинелли в "Аль-Хиляль", как и переход Габриэля Жезуса в "Барселону", несмотря на то, что так и не смог обзавестись еще одним атакующим игроком в летнее трансферное окно, помимо Христоса Цолиса, заменившего Леандро Троссарда.
03.09.2026 20:00
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Минус три опытных напа, плюс зеленый грек. Арсенал подписал себе приговор.
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Вуахахах рекордные оруууу
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Для арсенала рекордный трансфер
Для чолсе стартовая точка переговоров за условного чупадукадеке
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