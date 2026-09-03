Ираола: "Очень рад сохранить Гакпо"

Главный тренер "Ливерпуля" Андони Ираола заявил, что был рад сохранить нападающего Коди Гакпо в клубе.

В конце августа стало известно, что Гакпо принял решение перейти в "Манчестер Сити", отвергнув интерес "Тоттенхэма". Затем "горожане" выдвинули свое предложение, которое "Ливерпуль" отклонил.



В итоге Гакпо остался в "Ливерпуле", чему Ираола рад. Андони уверен, что 27-летний голландец не чувствует себя несчастным.



"Коди — очень умный игрок. Мои отношения с ним были очень искренними всегда, с самого начала. Он выступат очень хорошо".



"Он всегда был осведомлен о ситуациях на трансферном рынке. Мы постоянно разговаривали друг с другом. Он тренировался очень хорошо, и я надеюсь, мы сохраним его на этом уровне".



"Он в хорошем состоянии физически и душевно. Я очень рад сохранить Коди, потому что он очень ценный игрок", — цитирует Ираолу Sky Sports.