Нападающий "Ливерпуля" Коди Гакпо решил перейти в "Манчестер Сити".

Этим летом серьезный интерес к Гакпо проявляли "Сити" и "Тоттенхэм", но Гакпо отверг "шпор" в пользу варианта с "горожанами".



По информации The Athletic, теперь все причастные стороны работают над согласованием трансфера Гакпо, который поможет "Сити" справиться с потерей Савиньо и Омара Мармуша.



Гакпо выступает за "Ливерпуль" после своего перехода из ПСВ в январе 2023 за 44 миллиона фунтов, включая бонусы. В своих 180 матчах за "красных" Коди забил 50 голов и отдал 23 результативные передачи.



Гакпо выходил в стартовом составе на оба первых матча "Ливерпуля" в новом сезоне Премьер-Лиги, однако сейчас "красные" покупают Брадли Барколя из ПСЖ, поэтому могут позволить себе отпустить 27-летнего голландца.