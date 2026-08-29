Гакпо решил перейти в "Манчестер Сити"

Коди Гакпо Нападающий "Ливерпуля" Коди Гакпо решил перейти в "Манчестер Сити".

Этим летом серьезный интерес к Гакпо проявляли "Сити" и "Тоттенхэм", но Гакпо отверг "шпор" в пользу варианта с "горожанами".

По информации The Athletic, теперь все причастные стороны работают над согласованием трансфера Гакпо, который поможет "Сити" справиться с потерей Савиньо и Омара Мармуша.

Гакпо выступает за "Ливерпуль" после своего перехода из ПСВ в январе 2023 за 44 миллиона фунтов, включая бонусы. В своих 180 матчах за "красных" Коди забил 50 голов и отдал 23 результативные передачи.

Гакпо выходил в стартовом составе на оба первых матча "Ливерпуля" в новом сезоне Премьер-Лиги, однако сейчас "красные" покупают Брадли Барколя из ПСЖ, поэтому могут позволить себе отпустить 27-летнего голландца.





Метки Гакпо, Ливерпуль, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 29.08.2026 23:00

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  1. electric 29.08.2026 23:43 # electric
    Гакпо топ так то.
    Немного даже не хочется продавать конкурентам. Но там юмореска у руля, так что нет особого расстройства.
    КОМОНЕ!!!

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  2. os 29.08.2026 23:22 # os
    Скаузеры сразу разнылись)) и будет ли лучше Барколя, раз у Гакпо только удар да тупость в голове? Какая же тупость…

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  3. makurt-pla4et 29.08.2026 23:13 # makurt-pla4et
    какая же пизда лузерхую))

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  4. b84 29.08.2026 23:09 # b84
    скатерьтью дорожка
    тупейший игрок кроме удара

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  5. hachidlo 29.08.2026 23:01 # hachidlo
    Бежит с тонущего корабля.

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