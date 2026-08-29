Гакпо решил перейти в "Манчестер Сити"
Нападающий "Ливерпуля" Коди Гакпо решил перейти в "Манчестер Сити".
Этим летом серьезный интерес к Гакпо проявляли "Сити" и "Тоттенхэм", но Гакпо отверг "шпор" в пользу варианта с "горожанами".
По информации The Athletic, теперь все причастные стороны работают над согласованием трансфера Гакпо, который поможет "Сити" справиться с потерей Савиньо и Омара Мармуша.
Гакпо выступает за "Ливерпуль" после своего перехода из ПСВ в январе 2023 за 44 миллиона фунтов, включая бонусы. В своих 180 матчах за "красных" Коди забил 50 голов и отдал 23 результативные передачи.
Гакпо выходил в стартовом составе на оба первых матча "Ливерпуля" в новом сезоне Премьер-Лиги, однако сейчас "красные" покупают Брадли Барколя из ПСЖ, поэтому могут позволить себе отпустить 27-летнего голландца.
29.08.2026 23:00
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Гакпо топ так то.
Немного даже не хочется продавать конкурентам. Но там юмореска у руля, так что нет особого расстройства.
КОМОНЕ!!!
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Скаузеры сразу разнылись)) и будет ли лучше Барколя, раз у Гакпо только удар да тупость в голове? Какая же тупость…
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какая же пизда лузерхую))
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скатерьтью дорожка
тупейший игрок кроме удара
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Бежит с тонущего корабля.
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