Вейналдума не будет в "Челси"

Джорджиньо Вейналдум "Челси" не будет приглашать бывшего полузащитника "Ливерпуля" и "Ньюкасла" Джорджиньо Вейналдума.

Накануне во французской прессе появилась информация, что "Челси" вступил в переговоры с Вейналдумом, который доступен свободным агентом после своего ухода из "Аль-Иттифика".

"Челси" испытывает определенный дефицит центральных полузащитников, потому что в заключительный день летнего трансферного окна Энцо Фернардес и Дариу Эссугу покинули клуб, а покупка Ламина Камара из "Монако" сорвалась.

Однако talkSPORT может подтвердить, что "Челси" не ведет никаких переговоров с Вейналдумом и не собирается возвращать 35-летнего голландца в Премьер-Лигу.





Метки Вейналдум, Челси

Автор mihajlo   

Дата 03.09.2026 12:00

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