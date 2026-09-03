Вейналдума не будет в "Челси"

"Челси" не будет приглашать бывшего полузащитника "Ливерпуля" и "Ньюкасла" Джорджиньо Вейналдума.

Накануне во французской прессе появилась информация, что "Челси" вступил в переговоры с Вейналдумом, который доступен свободным агентом после своего ухода из "Аль-Иттифика".



"Челси" испытывает определенный дефицит центральных полузащитников, потому что в заключительный день летнего трансферного окна Энцо Фернардес и Дариу Эссугу покинули клуб, а покупка Ламина Камара из "Монако" сорвалась.



Однако talkSPORT может подтвердить, что "Челси" не ведет никаких переговоров с Вейналдумом и не собирается возвращать 35-летнего голландца в Премьер-Лигу.