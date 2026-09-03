Рис Нелсон перешел в "Фейеноорд"
Бывший вингер "Арсенала" Рис Нелсон обрел новый клуб, присоединившись к голландскому "Фейеноорду".
За считанные дни до закрытия летнего трансферного окна "Арсенал" объявил о расторжении контракта с Нелсоном по обоюдному согласию сторон.
Обретя статус свободного агента, Нелсон решил вернуться в "Фейеноорд", где он провел сезон 2021/22 на правах аренды.
Контракт 26-летнего англичанина с "Фейеноордом", возглавляемым бывшим игроком "Арсенала" Джованни Ван Бронкхорстом, рассчитан до конца сезона 2026/27.
Добавим, Нелсон является продуктом академии "Арсенала", но с момента своего дебюта девять лет назад сыграл лишь 90 матчей за "канониров", несколько раз отлучаясь в аренду.
03.09.2026 07:00
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