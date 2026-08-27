"Арсенал" разорвал контракт с Нелсоном

Рис Нелсон "Арсенал" объявил о расторжении контракта с вингером Рисом Нелсоном по обоюдному согласию сторон.

Нелсон является продуктом академии "Арсенала", забив восемь голов и отдав девять результативных передач в 90 матчах с момента своего дебюта в августе 2017.

Вместе с "Арсеналом" 26-летний англичанин выиграл Кубок Англии и два Суперкубка Англии.

Будучи игроком "Арсенала", Нелсон успел побывать в "Хоффенхайме", "Фейеноорде", "Фулхэме" и "Брентфорде" на правах аренды.

Контракт Нелсона с "Арсеналом" был рассчитан до следующего лета и предусматривал опцию продления на 12 месяцев, однако стороны договорились о досрочном прекращении сотрудничества.

Это решение позволит "Арсеналу" облегчить свою зарплатную ведомость, а Нелсон сможет сам выбрать себе клуб, даже если не успеет сделать это до закрытия летнего трансферного окна.





Метки Арсенал, контракты, Нелсон

Автор mihajlo   

Дата 27.08.2026 21:00

Количество просмотров Просмотров: 105

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила

Последние комментарии:




  1. dembo 27.08.2026 21:04 # dembo
    Челси бы за 20 на изи куда-то впарил

    Арюююююю

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий


Поиск: