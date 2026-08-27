"Арсенал" разорвал контракт с Нелсоном
"Арсенал" объявил о расторжении контракта с вингером Рисом Нелсоном по обоюдному согласию сторон.
Нелсон является продуктом академии "Арсенала", забив восемь голов и отдав девять результативных передач в 90 матчах с момента своего дебюта в августе 2017.
Вместе с "Арсеналом" 26-летний англичанин выиграл Кубок Англии и два Суперкубка Англии.
Будучи игроком "Арсенала", Нелсон успел побывать в "Хоффенхайме", "Фейеноорде", "Фулхэме" и "Брентфорде" на правах аренды.
Контракт Нелсона с "Арсеналом" был рассчитан до следующего лета и предусматривал опцию продления на 12 месяцев, однако стороны договорились о досрочном прекращении сотрудничества.
Это решение позволит "Арсеналу" облегчить свою зарплатную ведомость, а Нелсон сможет сам выбрать себе клуб, даже если не успеет сделать это до закрытия летнего трансферного окна.
27.08.2026 21:00
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Арюююююю
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