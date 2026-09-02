"Челси" обратился к Вейналдуму

Джорджиньо Вейналдум "Челси" обратился к бывшему полузащитнику "Ливерпуля" и "Ньюкасла" Джорджиньо Вейналдуму.

В заключительный день летнего трансферного окна "Челси" значительно ослабил свою полузащиту, потому что Энцо Фернандес был продан в "Манчестер Сити" а Дариу Эссугу отправился в аренду в "Страсбур". При этом у "синих" сорвалось приобретение Ламина Камара из "Монако".

Единственным спасением для "Челси" остается рынок свободных агентов, и RMC Sport утверждает, что "синие" готовы предложить краткосрочный контракт Вейналдуму.

35-летний голландец, у которого за плечами шесть лет выступлений в Премьер-Лиге, все еще находится без клуба, покинув "Аль-Иттифак" в конце прошлого сезона.

Добавим, сейчас главный тренер "Челси" Хаби Алонсо располагает в полузащите только Ромео Лавиа, ветераном Джорданом Хендерсоном, новичком Валентином Барко, а также травмированным в данный момент Мойсесом Кайседо.





Метки Вейналдум, Челси

Автор mihajlo   

Дата 02.09.2026 20:00

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  1. chelsea88 02.09.2026 20:32 # chelsea88
    Ну норм. На сезон пойдёт, а там посмотрим.

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  2. palach221078 02.09.2026 20:20 # palach221078
    Нормальный вариант. Не Погба же брать)

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