Босс "Монако" объяснил сорвавшиеся переходы Камара в "Челси" и Балогана в "Эвертон"

Спортивный директор "Монако" Тиаго Скуро объяснил, почему полузащитник Ламин Камара не перешел в "Челси", а нападающий Фоларин Балоган — в "Эвертон".

Перед самым закрытием летнего трансферного окна Балоган отказался от перехода в "Эвертон" за 40 миллионов фунтов, а "Монако" в последний момент передумал продавать Камара в "Челси" за 47 млн. фунтов.



По слухам, "Челси" находится в ярости от поведения "Монако", однако Скуро думает, что было бы неправильно считать его клуб "плохими парнями".



"За летом нам обратилось несколько клубов насчет Ламина. Мы всякий раз давали понять, что наш приоритет — сохранить его".



"Даже вчера утром после тренировки, мы напрямую поговорили с Ламином, и это было нормальный и дружелюбный разговор, во время которого он также выразил желание остаться".



"В 4 часа дня Бало был в Ливерпуле и проходил медобследование. Все складывалось довольно хорошо".



"Около 7 часов к нам обратился "Эвертон" с вопросами насчет медобследования Бало, и эти вопросы выглядели совершенно бессмысленными для нашей медицинской службы и личного медицинского персонала игрока. Объяснений оказалось недостаточно, чтобы развеять их сомнения".



"Далее начались переговоры между медицинскими службами здесь и там. Это заняло целую вечность, два или три часа, и потребовало привлечения других докторов. Это нормальная ситуация, когда доктор клуба выражает сомнения. Это вполне нормально, что клубы интересуются мнением других специалистов и обсуждают снимки".



"Однако в последний день окна мы были под давлением, потому что время быстро заканчивалось. Я бы сказал, что уже через полтора часа после контакта пресса сообщила, что Бало провалил медобследование".



"Затем "Челси" увидел в этом возможность: "Ага, "Монако" нужны деньги. У Бало какие-то проблемы. Давайте попытаемся". Они имели право сыграть в эту игру, никаких проблем. "Челси" обратился и сказал: "Мы можем быть вашим решением". В тот момент мы открыли дверь к переговорам".



"Мы начали обсуждать с "Челси" переход Ламина. Я лично сообщил об этом игроку. Я позвонил ему и уведомил его агента, как мы это всегда делаем. Все было очень открыто. Мы обсудили условия перехода Ламина в "Челси". Тем временем, продолжались медицинские переговоры насчет Бало. И около 10 вечера по нашему времени или чуть раньше "Эвертон" понял, что проблем нет. Мы были готовы позволить им подписать игрока".



"Челси" все пытался и пытался: "Что насчет Ламина? Что насчет Ламина?" Я разговаривал с ними последние 10 дней. Как только мы получили информацию по Бало, мы вернулись к "Челси" и сказали им: "Наша сделка будет там".



"А сделки по Ламину не будет, и это справедливо. Это тоже часть игры. Нет причин говорить, что "Монако" несправедлив, "Монако" неправ, когда вы пытаетесь найти решения в последний день, и часики тикают. Каждый справедлив и дружелюбен в футбольной индустрии, кроме "Монако". Так это преподносилось".



"Мы вновь уведомили всех, что сделки с "Челси" нет. Мы двинулись дальше. В Премьер-Лиге есть механизм, позволяющий запросить один дополнительный час для оформления документов. Этим "Монако" с "Эвертоном" и воспользовались насчет Бало за пять минут до конца. Я подписал контракт. "Эвертон" подписал контракт".



"А в последний момент игрок решил не подписывать контракт. Бало не понравилось, как их клуб с ним обращался. На этом мы и закончили свое трансферное окно", — цитирует Скуро Football.London.