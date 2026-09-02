"Челси" не смог купить Камара, "Эвертон" — Балогана

"Челси" и "Эвертон" испытали большое разочарование в заключительный день летнего трансферного окно, не сумев приобрести полузащитника Ламина Камара и нападающего Фолариана Балогана, соответственно.

Приближаясь к компромиссу с "Манчестер Сити" насчет продажи Энцо Фернандеса, в заключительный день окна "Челси" выдвинул предложение в 38.5 млн. фунтов о покупке Камара.



"Монако" ответил отказом, параллельно согласившись отпустить Балогана в "Эвертон" за 40 млн. фунтов.



Во время медобследования в Ливерпуле у Балогана были выявлены некоторые проблемы со здоровьем, и когда стало понятно, что сделка с "Эвертоном" срывается, "Монако" договорился с "Челси" о продаже Камара за 47 млн. фунтов.



Поэтому "Челси" со спокойной душой отпустил Фернандеса в "Сити" за 120 млн. фунтов и занялся оформлением трансфера Камара.



Тем временем, "Эвертон" возобновил диалог с "Монако" насчет Балогана и смог согласовать сделку на новых условиях, с поправкой на здоровье игрока сборной США.



Развязкой этой истории стало то, что в самый последний момент уже сам Балоган решил не переходить в "Эвертон", а "Монако" внезапно отказался от своих договоренностей с "Челси" и не стал продавать Камара.



"Монако" повел себя крайне непрофессиональным образом", — цитирует свой источник из "Челси" издание talkSPORT.



Таким образом, оба игрока остались в "Монако". "Челси" не смог обзавестись заменой Фернандесу, а "Эвертон" остался с единственным нападающим в лице Тьерно Барри минимум до января.