Клубы Премьер-Лиги потратили 3.49 млрд. фунтов летом 2026

В этом году клубы Премьер-Лиги потратили на летние трансферы рекордную сумму в 3.49 млрд. фунтов.

Предыдущий рекорд был установлен только летом 2025, когда представители высшего английского дивизиона потратили на новых игроков 3.19 млрд. фунтов.



При этом все клубы Серии А вместе взятые потратил только 843.6 млн. фунтов, Ла Лиги — 603.5 млн. фунтов, Бундеслиги — 507.6 млн. фунтов, Лиги 1 — 490.6 млн. фунтов.



Примечательно, что по чистым тратам (куплено минус продано) это окно уступило предыдущему летнему — 1.32 против 1.34 млрд. фунтов.



Если говорить о трансферных суммах за отдельных игроков, то на сей раз рекорд не был побит, а лишь повторен — "Манчестер Сити" заплатил "Челси" за полузащитника Энцо Фернандеса 125 млн. фунтов, и за эти же деньги год назад нападающий Александер Исак перешел из "Ньюкасла" в "Ливерпуль".



Больше всех на трансферы потратил "Сити" — 440.3 млн. фунтов. Но при этом "горожане" продали на 314.9 млн. фунтов.



Потративший тоже вполне внушительную сумму — 342.4 млн. фунтов — "Челси" оказался одним из шести клубов, которые завершили трансферное окно с чистой прибылью. За своих игроков "синие" выручили 409.7 млн. фунтов, с лихвой покрыв свои расходы.



По чистым тратам аутсайдером стал "Ливерпуль", который купил игроков на 250.1 млн. фунтов, а продал только на 30.7 млн. фунтов.











