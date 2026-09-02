Фернандес: "Ни секунды не колебался насчет перехода в "Сити"

Полузащитник Энцо Фернандес признался, что "ни секунды" не колебался насчет перехода в "Манчестер Сити".

Накануне "Сити" приобрел Фернандеса у "Челси" за 125 миллионов фунтов. По слухам, "горожане" были лишь запасным вариантом для Энцо, который мечтал о "Реале".



Однако Фернандес уверяет, что у него не было никаких сомнений насчет перехода в "Сити", где он надеется поживиться трофеями.



"Манчестер Сити" обязан выигрывать каждый трофей, за который играет. В каждом соревновании, где мы выступаем, мы обязаны сражаться за победу, потому что история этого клуба требует этого".



"Честно говоря, здесь с первого дня поверили в меня, они позвонили мне и сказали, что хотят заполучить меня в свой клуб, поэтому я не колебался ни секунды".



"Этот клуб много всего выиграл за последние годы. Этот клуб творит историю в футболе, и это огромное испытание для меня".



"Я хотел перейти сюда и помочь клубу продолжать выигрывать трофеи, это было моей целью со дня, как они позвонили мне".



"Я увидел, что здесь много приобретений, а также много игроков ушло. Вы можете видеть, каким мастерство обладает эта команда. У меня еще не было возможности тренироваться, но я видел их по телевизору".



"Честно говоря, в этом году "Сити" создает невероятную команду, и меня очень радует, что они движутся в этом направлении", — сообщил Фернандес официальному веб-сайту "Сити".