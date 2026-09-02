"Сандерленд" приобрел Малика Фофана за 31 млн. фунтов

"Сандерленд" подтвердил приобретение вингера французского "Лиона" Малика Фофана, провернув одну из самых драматичных сделок заключительного дня зимнего трансферного окна.

1 сентября, в заключительный день летнего окна, в аэропорту Лиона Фофана ждали два частных самолета. Один был направлен "Сандерлендом", другой — "Кристал Пэлас".



Изначально Фофана и собирался перейти в "Сандерленд", но затем, переговорив с главным тренером "Пэлас" Пьером Сажем, с которым ему довелось поработать в "Лионе", передумал и выбрал "орлов". "Черные коты" не сдались, и два клуба Премьер-Лиги даже устроили Малику совместное медобследование.



Свой окончательный выбор Малик сделал после того, как в Лион прибыл третий частный самолет — с владельцем "Сандерленда" Кириллом Луи-Дрейфусом на борту, сообщает The Guardian.



В итоге "Сандерленд" приобрел Фофана за рекордные для своего клуба 31 миллион фунтов, заключив с 21-летним игроком сборной Бельгии контракт до 2031 года.



Фофана, которого также сватали в "Арсенал", забил 11 голов в 59 матчах за "Лион" после своего перехода из "Гента" в 2024 году.