"Тоттенхэм" приобрел Тосина у "Челси" за 12 млн. фунтов

Перед самым закрытием зимнего трансферного окна "Тоттенхэм" приобрел защитника "Челси" Тосина Адарабиойо.

По информации Sky Sports, "Тоттенхэм" заплатит "Челси" за Адарабиойо 10 млн. фунтов, а еще 2 млн. фунтов предусмотрены в виде бонусов. Тосин стал первым прямым трансфером между двумя клубами за 17 лет.



Адарабиойо, продукт академии "Манчестер Сити", выступал за "Челси" после своего перехода из "Фулхэма" свободным агентом летом 2024, сыграв 70 матчей и забив семь голов за "синих".



28-летний англичанин помог "Челси" выиграть Лигу Конференций и клубный Чемпионат Мира, но закрепиться в стартовом составе так и не смог.