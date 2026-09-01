"Челси" продал Гиу в "РБ Лейпциг"

"Челси" объявил о продаже нападающего Марка Гиу в немецкий "РБ Лейпциг".

Гиу забил восемь голов в 29 матчах за "Челси" после своего перехода из "Барселоны" за 5 миллионов фунтов летом 2024.



В полной мере раскрыться в "Челси" Гиу не смог, а первая половина прошлого сезона, проведенная в "Сандерленде" на правах аренды, оказалась откровенно провальной для Марка.



По информации The Athletc, "РБ Лейпциг" заплатит за Гиу около 16 млн. евро (13.7 млн. фунтов), а также будет обязан поделиться значительной долей с "Челси" в случае последующей перепродажи 20-летнего испанца.



Добавим, изначально "Челси" просил у заинтересованных в Гиу клубов 25 млн. фунтов, однако ближе к трансферному дедлайну был вынужден снизить цену, чем и воспользовался "РБ Лейпциг", заключив с игроком контракт до 2031 года.