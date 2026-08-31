Гакпо останется в "Ливерпуле"

Коди Гакпо, по всей видимости, останется в "Ливерпуле" после того, как мерсисайдский клуб отклонил предложение "Манчестер Сити" о покупке голландского нападающего.

В минувший уикенд сообщалось, что Гакпо отверг "Тоттенхэм" и принял решение перейти в "Сити", и теперь все стороны работают над согласованием трансфера Коди.



Вслед за этим, утверждает The Athletic, "Сити" предложил за 27-летнего Гакпо 80 миллионов фунтов, включая 5 млн. фунтов, однако "Ливерпуль" ответил отказом.



У Гакпо никогда не было гарантий, что его отпустят из "Ливерпуля". А поскольку "красные" испытывают проблемы с приглашением еще одного атакующего игрока, помимо Брадли Барколя, уход Коди был заблокирован.



"Сити" уже смирился с этим и теперь полностью сосредоточен на переговорах по полузащитнику "Челси" Энцо Фернандесу.