"Пэлас" близок к аренде Аанора
"Кристал Пэлас" близок к сделке по аренде защитника итальянской "Аталанты" Онеста Аанора.
На прошлой неделе стало известно, что "Челси" договорился с "Брюгге" о покупке Аарона за 40 миллионов фунтов.
Однако "Челси" не может гарантировать Аанору регулярную игровую практику, как и не может отправить 18-летнего итальянца в аренду в "Пэлас" после покупки, потому что "орлы" уже арендовали у "синих" защитника Акселя Дисаси.
Поэтому "Челси", "Пэлас" и "Аталанта" придумали схему, при которой Аанор отправится из итальянского клуба к "орлам" до конца сезона на правах аренды, а следующим летом будет куплен "синими", сообщает Sky Sports.
В прошлом сезоне Аанор утвердился основным игроком "Аталанты", приняв участие в 28 матчах Серии А.
31.08.2026 15:00
Просмотров: 279
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила
Последние комментарии:
Не ну это гении махинаторства! Браво )
Только "Брюгге" в этой истории - лишний
(ответить)
похож на нового Бадиашиле
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий