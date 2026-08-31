"Пэлас" близок к аренде Аанора

"Кристал Пэлас" близок к сделке по аренде защитника итальянской "Аталанты" Онеста Аанора.

На прошлой неделе стало известно, что "Челси" договорился с "Брюгге" о покупке Аарона за 40 миллионов фунтов.



Однако "Челси" не может гарантировать Аанору регулярную игровую практику, как и не может отправить 18-летнего итальянца в аренду в "Пэлас" после покупки, потому что "орлы" уже арендовали у "синих" защитника Акселя Дисаси.



Поэтому "Челси", "Пэлас" и "Аталанта" придумали схему, при которой Аанор отправится из итальянского клуба к "орлам" до конца сезона на правах аренды, а следующим летом будет куплен "синими", сообщает Sky Sports.



В прошлом сезоне Аанор утвердился основным игроком "Аталанты", приняв участие в 28 матчах Серии А.