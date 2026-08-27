"Челси" согласовал покупку Аанора за 40 млн. фунтов

Онест Аанор "Челси" достиг договоренности с итальянской "Аталантой" о приобретении защитника Онеста Аанора.

Как сообщает The Athletic, Аанор получил разрешение отправиться в Лондон на медобследование после того, как "Фиорентина" приняла предложение "Челси" в размере 40 миллионов фунтов.

Сам Аарон уже согласовал с "Челси" условия долгосрочного контракта, поэтому "синие" комфортно успевают оформить сделку до закрытия летнего трансферного окна.

18-летний итальянец нигерийского происхождения является продуктом академии "Дженоа", за первую команду которого успел сыграть шесть матчей, прежде чем отправился в "Аталанту" летом 2025.

В своем первом и единственном сезоне в "Аталанте" Аанор быстро утвердился важным игроком, суммарно приняв участие в 35 матчах во всех соревнованиях.

Ранее этим летом Аанор дебютировал за сборную Италии, появившись на замену в товарищеском мате против Люксембурга. Спустя несколько дней Онес вышел в старте против Греции, расположившись на позиции правого защитника.

Аанор является большим универсалом и способен сыграть на ряде позиций от обороны до атаки, но преимущественно используется в качестве центрального защитника или левого защитника.





Метки Аанор, Аталанта, Челси

Автор mihajlo   

Дата 27.08.2026 19:00

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Последние комментарии:




  1. gidro-met 27.08.2026 19:05 # gidro-met
    Универсальность - это топ, талант вау. Просто супер импакт на года!

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  2. gucman 27.08.2026 19:03 # gucman
    Нормально. Если не заиграет - можно будет спихнуть за лямов 70.

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