Будущее Хулиана Альвареса остается в неопределенности
Неопределенность насчет будущего нападающего испанского "Атлетико" Хулиана Альвареса, который является целью для "Арсенала", сохраняется.
На днях стало известно, что "Атлетико" дал Альваресу время до воскресенья, чтобы согласиться на переход в "Арсенал" или остаться в Мадриде.
Этот дедлайн прошел, а в воскресенье Альварес даже вернулся к тренировкам с командой Диего Симеоне, пропустив предыдущие три дня из-за плохого самочувствия.
Однако источники Sky Sports из Мадрида остаются в неведении насчет будущего Альвареса, мечте которого о "Барселоне" этим летом не суждено исполниться.
Еще один нюанс заключается в том, что прямо сейчас "Атлетико" пытается заполучить нападающего "Ювентуса" Джонатана Дэвида, который в теории может стать заменой для Альвареса.
Журналист Фабрицио Романо утверждает, что "Ювентус" уже выдвинул официальное предложение по аренде Дэвида с опцией выкупа.
31.08.2026 13:00
Просмотров: 824
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила
Последние комментарии:
контракт подписал и про мечты в контракте ни слова. Работай)
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий