Будущее Хулиана Альвареса остается в неопределенности

Хулиан Альварес Неопределенность насчет будущего нападающего испанского "Атлетико" Хулиана Альвареса, который является целью для "Арсенала", сохраняется.

На днях стало известно, что "Атлетико" дал Альваресу время до воскресенья, чтобы согласиться на переход в "Арсенал" или остаться в Мадриде.

Этот дедлайн прошел, а в воскресенье Альварес даже вернулся к тренировкам с командой Диего Симеоне, пропустив предыдущие три дня из-за плохого самочувствия.

Однако источники Sky Sports из Мадрида остаются в неведении насчет будущего Альвареса, мечте которого о "Барселоне" этим летом не суждено исполниться.

Еще один нюанс заключается в том, что прямо сейчас "Атлетико" пытается заполучить нападающего "Ювентуса" Джонатана Дэвида, который в теории может стать заменой для Альвареса.

Журналист Фабрицио Романо утверждает, что "Ювентус" уже выдвинул официальное предложение по аренде Дэвида с опцией выкупа.





Метки Альварес, Арсенал, Атлетико

Автор mihajlo   

Дата 31.08.2026 13:00

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  1. vals1702 31.08.2026 13:23 # vals1702
    контракт подписал и про мечты в контракте ни слова. Работай)

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