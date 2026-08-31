Будущее Хулиана Альвареса остается в неопределенности

Неопределенность насчет будущего нападающего испанского "Атлетико" Хулиана Альвареса, который является целью для "Арсенала", сохраняется.

На днях стало известно, что "Атлетико" дал Альваресу время до воскресенья, чтобы согласиться на переход в "Арсенал" или остаться в Мадриде.



Этот дедлайн прошел, а в воскресенье Альварес даже вернулся к тренировкам с командой Диего Симеоне, пропустив предыдущие три дня из-за плохого самочувствия.



Однако источники Sky Sports из Мадрида остаются в неведении насчет будущего Альвареса, мечте которого о "Барселоне" этим летом не суждено исполниться.



Еще один нюанс заключается в том, что прямо сейчас "Атлетико" пытается заполучить нападающего "Ювентуса" Джонатана Дэвида, который в теории может стать заменой для Альвареса.



Журналист Фабрицио Романо утверждает, что "Ювентус" уже выдвинул официальное предложение по аренде Дэвида с опцией выкупа.