"Атлетико" дал Альваресу время до воскресенья, чтобы принять решение по "Арсеналу"

Испанский "Атлетико" дал своему нападающему Хулиану Альваресу время до воскресенья, чтобы принять решение насчет перехода в "Арсенал".

В данный момент Альварес обдумывает свой следующий шаг после того, "Атлетико" публично и приватно сообщил Хулиану, что сделки с "Барселоной" не будет.



Фактически 26-летний нападающий сборной Аргентины был поставлен перед выбором: или он остается в "Атлетико", или уходит в "Арсенал".



"Арсенал" в свою очередь готов сделать предложение по Альваресу, но только если Хулиан выразит заинтересованность к этому переходу, чего пока не произошло.



Как бы то ни было, "Атлетико" хочет снять эту неопределенность как можно скорее, поэтому Альваресу было дано время до воскресенья, чтобы определиться со своим будущим, сообщает Sky Sports.



В данный момент переход Альвареса в "Арсенал" выглядит маловероятным. "Канониры" не будут тратить свою энергию, если грезящий о "Барселоне" игрок не проявит сильное желание присоединиться к команде Микеля Артеты.



Добавим, последние три дня Альварес не тренировался с "Атлетико", и в субботу против "Севильи" Хулиан не сыграет.