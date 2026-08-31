2-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча понедельника

В понедельник, 31 августа, поединком "Астон Виллы" и "Арсенала" завершится 2-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

АСТОН ВИЛЛА — АРСЕНАЛ 22:00



"Астон Вилла" не забивала в пяти из шести своих последних матчей Премьер-Лиги, выпадавших на месяц август. "Вилланы" выиграли все три последних домашних поединка чемпионата против действующих чемпионов.



"Арсенал" неизменно выигрывал свой первый выездной матч в четырех предыдущих сезонах Премьер-Лиги, все четыре раза не пропуская. Микель Артета станет только 10-м тренером, который провел 250+ матчей в Премьер-Лиге с одной командой.



После своего возвращения в Премьер-Лигу в 2019 году "Вилла" одержала четыре победы в семи домашних встречах с "Арсеналом" (3 поражения). В рамках Премьер-Лиги "канониры" одержали 15 побед на "Вилла Парк" — больше, чем на каком-либо другом стадионе, кроме собственного.



Полузащитник "Виллы" Жоао Гомес приступает к трехматчевой дисквалификации. Леон Горецка и Николас Джексон готовы к дебюту. Амаду Онана по-прежнему травмирован, а Йоан Манзамби и Брайан Маджо под вопросом. Олли Уоткинс едва перешел в "Аль-Хиляль".



"Арсенал" прощается с Габриэлем Жезусом и Габриэлем Мартинелли. Вильям Салиба и Юрриен Тимбер остаются в лазарете, но может вернуться Бруно Гимараэс. Эзри Конса готов сыграть против своего бывшего клуба.