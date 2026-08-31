Невилл: "Нелепо, что "Ливерпуль" может продать Гакпо, не купив крайних защитников"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл находит нелепым тот факт, что "Ливерпуль" может отпустить нападающего Коди Гакпо, но при этом не покупает крайних защитников.

Новый сезон Премьер-Лиги "Ливерпуль" начал с двух ничейных результатов, сыграв 2:2 против "Ньюкасла" и "Ноттингем Форест".



Ничья с "Форест" на "Энфилде" в минувшую субботу вызывала немало вопросов к действиям в обороне Джереми Фримпонга и Милоша Керкеза. По мнению Невилла, "Ливерпулю" нужно заняться именно этим, а не продажей Гакпо в "Манчестер Сити".



"Шумиха о том, что Гакпо может уйти, нелепа. Он выглядит их лучшим нападающим, от него исходит реальная угроза".



"Возможно, игрока вроде него не всегда ценят. Я никогда не недооцениваю игрока, который выполняет черновую работу. Он всегда возвращается назад, он всегда хочет мяч, он всегда в игре, он всегда открыт, и он приносит пользу голами и результативными передачами".



"Парней вроде него сложно заменить, и я всегда думал, что это немного тревожно, когда ваш главный соперник забирает такого игрока. Я не думаю, что "Ливерпуль" может себе это позволить".



"Но больше всего нелепо то, что они не подписали левого защитника и правого защитника. Только если они не собираются играть в три защитника, три крупных центральных защитника, которые у них есть".



"Если они будут играть в четыре защитника, используя Керкеза и Фримпонга в качестве крайних защитников, и не подпишут опорного полузащитника, то "Ливерпуль" будет пропускать много голов".



"Эти два гола в субботу... В случае с первым правого защитника нигде и поблизости не было. В случае со вторым он позволил сопернику убежать после вброса аута, хотя должен был опекать и преследовать его до конца. У него нет природного инстинкта, чтобы понимать, как нужно обороняться".



"Мы привыкли критиковать Трента Александер-Арнольда за его работу в обороне, но он как защитник гораздо лучше, чем Фримпонг, и он отдает по 15-20 результативных передач за сезон, чего от Фримпонга мы, думаю, не дождемся".



"Поэтому я не уверен, что там творится в плане комплектации состава. Они оставляют Андони Ираолу с дефицитом игроков. На его месте я бы пошел к руководству и потребовал что-нибудь предпринять в следующие 48 часов, потому что иначе им придется за это расплачиваться".



"Если "Ливерпуль" добавит опорного полузащитника, действительно хорошего опорного полузащитника, а также двух хороших крайних защитников, тогда у них будут все шансы".



"Их подводит недостаточная работа по комплектации состава на флангах обороны и в центре полузащиты, им нужно что-нибудь предпринять", — цитирует Невилла Sky Sports.