Де Дзерби защищает Тонали
Главный тренер "Тоттенхэма" Роберто Де Дзерби выступил в защиту своего полузащитника Сандро Тонали после домашнего поражения 0:2 от "Ньюкасла".
Этим летом "Тоттенхэм" заплатил рекордные для себя 100 миллионов фунтов за Тонали, однако Сандро совершенно не впечатлил в матче против своего бывшего клуба "Ньюкасла" в минувшую субботу.
Более того, Тонали оказался напрямую повинен в первом пропущенном голе, упустив Энтони Элангу в своей штрафной, но Де Дзерби отказывается критиковать своего соотечественника.
"Нет, я люблю Сандро Тонали. Сегодня тот день, когда мои эмоции насчет моих игроков еще сильнее, чем в другие дни, потому что мы строим клуб вместе — Винай (Венкатешам), Йохан Ланге, владельцы и я, а они (игроки) нам как дети".
"Так что это очень грустный день. Все мы расстроены из-за результата, но сегодня я люблю своих игроков больше, чем буду после следующей победы".
"Я верю в наш проект еще больше, чем после матча с "Брентфордом". Я верю в наших игроков, а Мармуш сыграл очень хорошо для первого матча".
"Это был первый матч для Микки Ван де Вена и Педро Порро, они поздно вернулись после Чемпионата Мира, после травм и имеют ключевое значение для этой команды".
"Сандро Тонали — еще один ключевой игрок. Он не находится в правильном состоянии, он пока не находится в своем лучшем состоянии физически", — цитирует Де Дзерби ESPN.
31.08.2026 08:00
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