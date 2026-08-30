Хет-трик Фернандеша вдохновил "Юнайтед" на победу над "Ипсвичем"

Хет-трик Бруну Фернандеша помог "Манчестер Юнайтед" одержать волевую победу 5:2 над "Ипсвичем".

Впервые с декабря 2024 в стартовом составе "красных дьяволов" был назван Маркус Рэшфорд. Также свой шанс с первых минут получили Лисандро Мартинес, Диогу Далот и Кобби Майну.



Стартовый состав "трактористов" не изменился относительно победы 2:1 над "Ипсвичем", но новичок Эсекьель Паласиос расположился на скамейке.



"Юнайтед" начал матч с преимуществом и первый реальный момент создал на 12-й минуте, когда Далот на ложном замахе избавился от опеки в штрафной и нанес обводящий удар, но Кьелл Схерпен выловил мяч из под перекладины.



Тут же "Ипсвич" ответил выходом один на один Хулио Энсисо, но парагваец, имея двух соперников на плечах, пробил прямо в Сенне Ламменса.



Хозяева снова принялись оказывать давление, но на 23-й минуте еще раз провалились в обороне. Дайдзен Маэда выскочил из-за спины у Далота и вышел на ударную позицию, но тоже не смог пробить Ламменса.



Прошло еще шесть минут, и очередной сбой обороны "Юнайтед" обернулся пропущенным голом. Абдул Фатаву ушел от Люка Шоу на правом фланге, после чего сделал передачу в район 11-метровой отметки, а Лиф Дэвис нанес удар в касание — 0:1.



Почти сразу Дэвис имел момент на второй гол, но удар по летящему мячу в упор у него не получился, и Ламменс спас свою команду.



На 40-й минуте Марселино Нуньес поскользнулся на чужой половине поля, и Матеус Кунья на всей скорости помчался вперед, после чего отпасовал на Бруну Фернандеша, который вошел в штрафную и поразил ворота — 1:1.



С началом второго тайма "Юнайтед" продолжил оказывать давление. На 52-й минуте Бриан Мбемо умудрился не забить после прострела Рэшфорда, с метра направив мяч в перекладину.



На 56-й минуте Харри Магуайр поборолся за мяч на подступах к штрафной, вошел внутрь площадки по правому краю и пробил с рикошетом от Джейкоба Гривза — 2:1.



Спустя всего три минуты Гривз фолом остановил выход Куньи один на один, и Фернандеш уверенно реализовал назначенный пенальти — 3:1.



На 68-й минуте все стало окончательно ясно. Фернандеш принял мяч в штрафной после удара Мбемо с рикошетом от защитника и поразил ворота — 4:1.



"Ипсвич" практически перестал сопротивляться и вполне мог пропустить еще. Особенно старался Рэшфорд, имевший пару хороших моментов.



На 82-й минуте все же повезло Мбемо, который перебросил мяч через голкипера. Снаряд ударился о перекладину и пересек линию ворот, несмотря на старания Гривза предотвратить гол — 5:1.



Уже в компенсированное время Энсисио обокрал Мартинеса и позволил вышедшему на замену Чубе Акпому отправить мяч в пустые ворота — 5:2.



"Юнайтед" весьма неудачно провел первый тайм — "Ипсвич" даже мог сделать счет 0:2. Однако после перерыва "дьяволы" доминировали над своим соперником, реабилитировавшись за неудачу в первом туре.



"Манчестер Юнайтед" — "Ипсвич". Отчет о матче