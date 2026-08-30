Хет-трик Фернандеша вдохновил "Юнайтед" на победу над "Ипсвичем"
Хет-трик Бруну Фернандеша помог "Манчестер Юнайтед" одержать волевую победу 5:2 над "Ипсвичем".
Впервые с декабря 2024 в стартовом составе "красных дьяволов" был назван Маркус Рэшфорд. Также свой шанс с первых минут получили Лисандро Мартинес, Диогу Далот и Кобби Майну.
Стартовый состав "трактористов" не изменился относительно победы 2:1 над "Ипсвичем", но новичок Эсекьель Паласиос расположился на скамейке.
"Юнайтед" начал матч с преимуществом и первый реальный момент создал на 12-й минуте, когда Далот на ложном замахе избавился от опеки в штрафной и нанес обводящий удар, но Кьелл Схерпен выловил мяч из под перекладины.
Тут же "Ипсвич" ответил выходом один на один Хулио Энсисо, но парагваец, имея двух соперников на плечах, пробил прямо в Сенне Ламменса.
Хозяева снова принялись оказывать давление, но на 23-й минуте еще раз провалились в обороне. Дайдзен Маэда выскочил из-за спины у Далота и вышел на ударную позицию, но тоже не смог пробить Ламменса.
Прошло еще шесть минут, и очередной сбой обороны "Юнайтед" обернулся пропущенным голом. Абдул Фатаву ушел от Люка Шоу на правом фланге, после чего сделал передачу в район 11-метровой отметки, а Лиф Дэвис нанес удар в касание — 0:1.
Почти сразу Дэвис имел момент на второй гол, но удар по летящему мячу в упор у него не получился, и Ламменс спас свою команду.
На 40-й минуте Марселино Нуньес поскользнулся на чужой половине поля, и Матеус Кунья на всей скорости помчался вперед, после чего отпасовал на Бруну Фернандеша, который вошел в штрафную и поразил ворота — 1:1.
С началом второго тайма "Юнайтед" продолжил оказывать давление. На 52-й минуте Бриан Мбемо умудрился не забить после прострела Рэшфорда, с метра направив мяч в перекладину.
На 56-й минуте Харри Магуайр поборолся за мяч на подступах к штрафной, вошел внутрь площадки по правому краю и пробил с рикошетом от Джейкоба Гривза — 2:1.
Спустя всего три минуты Гривз фолом остановил выход Куньи один на один, и Фернандеш уверенно реализовал назначенный пенальти — 3:1.
На 68-й минуте все стало окончательно ясно. Фернандеш принял мяч в штрафной после удара Мбемо с рикошетом от защитника и поразил ворота — 4:1.
"Ипсвич" практически перестал сопротивляться и вполне мог пропустить еще. Особенно старался Рэшфорд, имевший пару хороших моментов.
На 82-й минуте все же повезло Мбемо, который перебросил мяч через голкипера. Снаряд ударился о перекладину и пересек линию ворот, несмотря на старания Гривза предотвратить гол — 5:1.
Уже в компенсированное время Энсисио обокрал Мартинеса и позволил вышедшему на замену Чубе Акпому отправить мяч в пустые ворота — 5:2.
"Юнайтед" весьма неудачно провел первый тайм — "Ипсвич" даже мог сделать счет 0:2. Однако после перерыва "дьяволы" доминировали над своим соперником, реабилитировавшись за неудачу в первом туре.
"Манчестер Юнайтед" — "Ипсвич". Отчет о матче
30.08.2026 20:30
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Последние комментарии:
в блэтгороде ракеты прилетели во время рабочей смены)) эх, кишочки)) кайф
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13 Ливерпуль 2 2
Источник: https://fapl.ru/
28.08.2026 23:37 #
dexter
Че ты там пищишь с 10 строчки, я не расслышал?
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(ответить)
Нестабильная игра, пока рано чет решать. Скорее индивидуально чем командно выиграли.
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ухихихихихиххи
«Раз, два, три *звук прыжка в воду*»!
Дети и взрослые белгородцы продолжают купаться на центральном городском плаже на фоне горящей Белгородской ТЭЦ (https://t.me/belpepel/24602)после отбоя ракетной опасности.
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слабо ебут ;)
Ozon подтвердил удар по своему сортировочному центру в Белгороде
Работники складов были эвакуированы, сообщили в компании.
«По предварительным данным, к сожалению, есть пострадавшие. На объекте начался пожар, он был локализован. На месте продолжают работать экстренные службы», — говорится в сообщении Ozon.
Компания остановила работу в Белгороде и области после удара ВСУ.
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Модель билдапа синих 5-2-3 - это очень атакующая модель на самом деле.
10 голов за 3 последних матча тому подтверждение. Это даёт пространство и возможность реализации высококлассным нападающим. Роджерс , Палмер и ЖП делали все просто фантастически в атаке на пространстве , все опасны в дриблинге, взаимодействиях , откровениях за спину . Но дисциплины в обороне особенно Моргану явно не хватает , он ещё у этому не приучен. Оборона к концу матча стала намного активнее - Алонсо стал требовать бо́льше прессинга..и прессинга и низких позициях. Пространство между линиями не давалось и в среднем и средне-высоком блоке (++).
Алонсо будет отказываться от данной системы , где перебор пассивности в защите ради атаки.
Мартинез хорошо усилил , решителен , ментален, длинные передачи, игра на линии.
Челси некому начинать атаки под прессингом без Кайседо , поэтому игра была прямолинейной. Палестра и Нету нужны на флангах , а в центре срочно -разыгрывающий универсал
Но эта система построения - разбалансирована.
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чисто на похуе ракеты летают :)
Телеграм-канал «Пепел» публикует (https://t.me/belpepel/24617) момент удара по белгородской телевышке во время сегодняшней атаки ВСУ по городу.
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Поражение Украины приближается каждый день, в Киеве это прекрасно понимают - Песков
Поздняков. Подписаться
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Далот и шоу это нечто, два днаря ебаных. А так молодцы передомили, едем дальше. Следующий тур вроде с ситями
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Каллик не может - судья поможет.
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Топ-клубы периодически то выпадают из своей ТОПовости , то резко возвращаются в нее. Эти отрезки , их продолжительность и определяет будущего чемпика.
Может сейчас Ливер с Ираолой 18 матчей выдаст серию и захватит 1ю строчку , кто знает..
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МЮ вернулся
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Да начнется последняя бизнесе6алочка 2х последних дней ТО!
Буит жаришко
(ответить)
Реал Маура ебашит и ебашит.
(ответить)
12 Ипсвич 2 3
13 Ливерпуль 2 2
Источник: https://fapl.ru/posts/124155/
Жоская заруба ждет нас в следующем туре за место в топ 15
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Ну чё, МЮ в порядке, хоть есть конечно над чем работать. За 4-ку поборются однозначно. Фейл в первом туре не более, чем случайность. Видно, что играют с настроением и есть определённые успешные тактические наработки. И пох была ли там рука, и насколько справедлив пенальти, манки с началом второго тайма просто съели трактористов, Ипсвича тупо не было на поле. И какой и когда забьют гол, было лишь вопросом времени и выбора игроков МЮ. Впрочем в матчах на Траффорде с таким соперником так и должно быть. Понимаю фанов МЮ, которые за последние годы привыкли хейтить и клуб, и игроков, и руководство, и не могут пока остановиться. Но мб настало время искать плюсы, а не минусы в игре и менеджменте?
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Почему-то здесь не упомянул, что это был матч с 7 голами
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