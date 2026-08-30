Дансо, Сарр и Ришарлисон хотят уйти из "Тоттенхэма"

Главный тренер "Тоттенхэма" Роберто Де Дзерби сообщил, что защитник Кевин Дансо, полузащитник Пап Матар Сарр и нападающий Ришарлисон выразили желание уйти из клуба.

Все трое перечисленных игроков не попали в заявку "Тоттенхэма" на домашний матч Премьер-Лиги против "Ньюкасла" в субботу.



После поражения со счетом 0:2 Де Дзерби дал понять, что не будет стоять на пути Дансо, Сарра и Ришарлисона, которые надеются обрести новое пристанище до закрытия летнего трансферного окна.



"Насчет Ришарлисона я не знаю. Он слишком много раз говорил, что хочет уйти. Дансо подошел ко мне два дня назад и сказал, что хочет уйти. То же самом с Пап Сарром, но он получил небольшую травму, хотя и почти готов тренироваться".



"Я люблю этих игроков, это отличные парни, но они хотят уйти, и они должны предоставить клубу экономическое обоснование, чтобы уйти, а мы тогда найдем других игроков", — цитирует Де Дзерби Sky Sports.