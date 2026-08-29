Де Дзерби объяснил отсутствие Савиньо против "Ньюкасла"

Главный тренер "Тоттенхэма" Роберто Де Дзерби объяснил, почему его дорогостоящий новичок Савиньо не попал в заявку на матч Премьер-Лиги против "Ньюкасла".

Купленный у "Манчестер Сити" за 85 миллионов фунтов Савиньо дебютировал за "Тоттенхэм" в минувшую среду, отметившись голом после своего выхода на замену в матче Кубка Лиги против "Чарльтона".



В субботу Савиньо не оказалось даже среди запасных "Тоттенхэма", и это связано с возникшими у бразильского вингера проблемами со здоровьем.



"Вчера мы получили кое-какие плохие новости. Он страдает от мышечной усталости. Медицинская служба не хотела рисковать. Я согласился с ними", — сообщил Де Дзерби Sky Sports.

