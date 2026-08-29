Де Дзерби надеется совершить еще одно приобретение

Главный тренер "Тоттенхэма" Роберто Де Дзерби заявил, что надеется совершить еще одно приобретение до закрытия летнего трансферного окна.

"Тоттенхэм" развернул масштабную трансферную кампанию этим летом, и пришедшие из "Манчестер Сити" Савиньо с Омаром Мармушем стали очередными новичками команды Де Дзерби.



Однако "Тоттенхэм" не спешит уходить с трансферного рынка. Де Дзерби хотел бы заполучить еще одного игрока, которым, по слухам, может стать нападающий "Ливерпуля" Коди Гакпо.



"Я не ожидал, что наше трансферное окно сложится таким образом. Думаю, мы можем пригласить еще одного игрока на определенную позицию. Вчера мы отправились поужинать с владельцем и руководством, и мы говорили об этом".



"Кто-нибудь еще может уйти или прийти. Трансферное окно — это безумный период, и мы должны быть в состоянии находить новых игроков. Если кто-нибудь из игроков уйдет, другой может прийти, но я не знаю. Пока что мы довольны своим трансферным окном. Оно превзошло ожидания, которые у меня были в начале", — цитирует Де Дзерби The Guardian.