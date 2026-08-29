"Сити" разгромил "Пэлас" благодаря дублям Холанда и Шерки

Дубли Эрлинга Холана и Райана Шерки позволили "Манчестер Сити" разгромить на выезде "Кристал Пэлас" со счетом 1:4.

А заявке "орлов" не оказалось травмированных Исмаилы Сарра и Жан-Филиппа Матета.



Новичок "горожан" Аюб Буадди начал матч на лавке, а вот Джека Грилиша не оказалось даже среди запасных. Райан Шерки вернулся в стартовый состав.



Первое слово в матче сказали хозяева "Селхерст Парк", однако удар Эдди Нкетиа с острого угла был отражен Джанлуиджи Доннаруммой.



Вскоре гости ответили. Эллиот Андерсон дальним ударом напряг Дина Хендерсона, а Рубен Диаш и Эрлинг Холанд не смогли сыграть на добивании.



На 17-й минуте "Сити" создал еще один момент и счет открыл. Антуан Семеньо навесил с левого фланга, а Холанд великолепно пробил головой в угол ворот — 0:1.



Спустя пять минут Андерсон отличной передачей нашей в штрафной Фодена. Фил оказался в совершенном одиночестве, но непостижимым образом пробил мимо.



Вскоре Фоден упустил еще один момент, который ему создал Шерки. В ответ на это нападающий "Пэлас" Йорген Ларсен пробил головой мимо.



В начале второго тайма Нкетиа продолжил парад промахов, но бесконечно это длиться не могло. на 54-й минуте Фоден протащил мяч до штрафной, отдал пас на Шерки, а тот в окружении пяти защитников ворвался внутрь площадки и поразил ворота — 0:2.



Однако уже на 56-й минуте разница в счете снова стала минимальной. Это Йереми Пино исполнил штрафной, а мяч попал в перекладину и от спины Доннаруммы отскочил в ворота — 1:2.



Прошло еще три минуты, и Шерки проявил себя еще раз. Райан нанес дальний удар с рикошетом, а Хендерсон не смог спасти свою команду — 1:3.



Далее игра заметно успокоилась, но на 84-й минуте Холанд взбодрил заскучавших зрителей, пробив в касание с угла вратарской площади после передачи Фодена — 1:4.



"Сити" одержал достаточно комфортную победу, но при этом снова пропустил. "Пэлас" слабо сопротивлялся и вдобавок был слишком расточителен впереди.



"Кристал Пэлас" — "Манчестер Сити". Отчет о матче