"Сити" разгромил "Пэлас" благодаря дублям Холанда и Шерки

Райан Шерки Дубли Эрлинга Холана и Райана Шерки позволили "Манчестер Сити" разгромить на выезде "Кристал Пэлас" со счетом 1:4.

А заявке "орлов" не оказалось травмированных Исмаилы Сарра и Жан-Филиппа Матета.

Новичок "горожан" Аюб Буадди начал матч на лавке, а вот Джека Грилиша не оказалось даже среди запасных. Райан Шерки вернулся в стартовый состав.

Первое слово в матче сказали хозяева "Селхерст Парк", однако удар Эдди Нкетиа с острого угла был отражен Джанлуиджи Доннаруммой.

Вскоре гости ответили. Эллиот Андерсон дальним ударом напряг Дина Хендерсона, а Рубен Диаш и Эрлинг Холанд не смогли сыграть на добивании.

На 17-й минуте "Сити" создал еще один момент и счет открыл. Антуан Семеньо навесил с левого фланга, а Холанд великолепно пробил головой в угол ворот — 0:1.

Спустя пять минут Андерсон отличной передачей нашей в штрафной Фодена. Фил оказался в совершенном одиночестве, но непостижимым образом пробил мимо.

Вскоре Фоден упустил еще один момент, который ему создал Шерки. В ответ на это нападающий "Пэлас" Йорген Ларсен пробил головой мимо.

В начале второго тайма Нкетиа продолжил парад промахов, но бесконечно это длиться не могло. на 54-й минуте Фоден протащил мяч до штрафной, отдал пас на Шерки, а тот в окружении пяти защитников ворвался внутрь площадки и поразил ворота — 0:2.

Однако уже на 56-й минуте разница в счете снова стала минимальной. Это Йереми Пино исполнил штрафной, а мяч попал в перекладину и от спины Доннаруммы отскочил в ворота — 1:2.

Прошло еще три минуты, и Шерки проявил себя еще раз. Райан нанес дальний удар с рикошетом, а Хендерсон не смог спасти свою команду — 1:3.

Далее игра заметно успокоилась, но на 84-й минуте Холанд взбодрил заскучавших зрителей, пробив в касание с угла вратарской площади после передачи Фодена — 1:4.

"Сити" одержал достаточно комфортную победу, но при этом снова пропустил. "Пэлас" слабо сопротивлялся и вдобавок был слишком расточителен впереди.

"Кристал Пэлас" — "Манчестер Сити". Отчет о матче





Метки Кристал Пэлас, Манчестер Сити, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 29.08.2026 00:00

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Последние комментарии:




  1. messi30 29.08.2026 00:46 # messi30
    На троне!
    1 Манчестер Сити 2 6

    Источник: https://fapl.ru/posts/124118/

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  2. dexter 29.08.2026 00:43 # dexter
    ФС 27 не покупаем. Дауны третий год рожают новый движок.

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  3. makurt-pla4et 29.08.2026 00:27 # makurt-pla4et
    красиво нассут на ротету :)



    Ман Сити» сделал запрос по Альваресу после трансферов Савиньо и Мармуша – клубу интересна аренда аргентинца (Marca)

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  4. dexter 29.08.2026 00:23 # dexter
    Не было еще у сисянов и Марески проверочки. Пока только проходняк.

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  5. brown-ale 29.08.2026 00:08 # brown-ale
    Обе команды выглядят максимально убого. Ман Сити в этом сезоне ничего не светит, Холлан и Черкаш не смогут тащить весь сезон, а остальные там вообще импотенты типа Фодена.

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  6. makurt-pla4et 29.08.2026 00:05 # makurt-pla4et
    ОРУУУУУУ


    10 Ливерпуль 1 1

    Источник: https://fapl.ru/



    28.08.2026 23:37 #
    dexter

    Че ты там пищишь с 10 строчки, я не расслышал?
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    Источник: https://fapl.ru/posts/124098/?c=1#c8213126

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  7. dembo 29.08.2026 00:01 # dembo
    Палас просто печален....даже тренера немного жаль. Он из второй комады лиги 1 пригел в апл вроде в команду, которая будет в ле играть и впринципе хорошая крепкая команда.


    На выходе без лакруа муньоса сара матета ето простопи3дец какой-то , а не команда.
    В атаке сплошной нервяк и пасы невпопад, защита ноу комментс....
    Я не знаю, но будто если они не успеют усилить состав нормально за пару дней они пойдут нахуй. Состав лютейшего дерьма , который только дисаси можкт вытянуть) ну и уортон....но как же ему будет тяжело...с его пасов даже толку ноль, в атаке одно дерево бездарное

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