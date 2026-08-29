"Сити" разгромил "Пэлас" благодаря дублям Холанда и Шерки
Дубли Эрлинга Холана и Райана Шерки позволили "Манчестер Сити" разгромить на выезде "Кристал Пэлас" со счетом 1:4.
А заявке "орлов" не оказалось травмированных Исмаилы Сарра и Жан-Филиппа Матета.
Новичок "горожан" Аюб Буадди начал матч на лавке, а вот Джека Грилиша не оказалось даже среди запасных. Райан Шерки вернулся в стартовый состав.
Первое слово в матче сказали хозяева "Селхерст Парк", однако удар Эдди Нкетиа с острого угла был отражен Джанлуиджи Доннаруммой.
Вскоре гости ответили. Эллиот Андерсон дальним ударом напряг Дина Хендерсона, а Рубен Диаш и Эрлинг Холанд не смогли сыграть на добивании.
На 17-й минуте "Сити" создал еще один момент и счет открыл. Антуан Семеньо навесил с левого фланга, а Холанд великолепно пробил головой в угол ворот — 0:1.
Спустя пять минут Андерсон отличной передачей нашей в штрафной Фодена. Фил оказался в совершенном одиночестве, но непостижимым образом пробил мимо.
Вскоре Фоден упустил еще один момент, который ему создал Шерки. В ответ на это нападающий "Пэлас" Йорген Ларсен пробил головой мимо.
В начале второго тайма Нкетиа продолжил парад промахов, но бесконечно это длиться не могло. на 54-й минуте Фоден протащил мяч до штрафной, отдал пас на Шерки, а тот в окружении пяти защитников ворвался внутрь площадки и поразил ворота — 0:2.
Однако уже на 56-й минуте разница в счете снова стала минимальной. Это Йереми Пино исполнил штрафной, а мяч попал в перекладину и от спины Доннаруммы отскочил в ворота — 1:2.
Прошло еще три минуты, и Шерки проявил себя еще раз. Райан нанес дальний удар с рикошетом, а Хендерсон не смог спасти свою команду — 1:3.
Далее игра заметно успокоилась, но на 84-й минуте Холанд взбодрил заскучавших зрителей, пробив в касание с угла вратарской площади после передачи Фодена — 1:4.
"Сити" одержал достаточно комфортную победу, но при этом снова пропустил. "Пэлас" слабо сопротивлялся и вдобавок был слишком расточителен впереди.
"Кристал Пэлас" — "Манчестер Сити". Отчет о матче
29.08.2026 00:00
Просмотров: 394
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила
Последние комментарии:
На троне!
1 Манчестер Сити 2 6
Источник: https://fapl.ru/posts/124118/
(ответить)
ФС 27 не покупаем. Дауны третий год рожают новый движок.
(ответить)
красиво нассут на ротету :)
Ман Сити» сделал запрос по Альваресу после трансферов Савиньо и Мармуша – клубу интересна аренда аргентинца (Marca)
(ответить)
Не было еще у сисянов и Марески проверочки. Пока только проходняк.
(ответить)
Обе команды выглядят максимально убого. Ман Сити в этом сезоне ничего не светит, Холлан и Черкаш не смогут тащить весь сезон, а остальные там вообще импотенты типа Фодена.
(ответить)
ОРУУУУУУ
10 Ливерпуль 1 1
Источник: https://fapl.ru/
28.08.2026 23:37 #
dexter
Че ты там пищишь с 10 строчки, я не расслышал?
(ответить)
Источник: https://fapl.ru/posts/124098/?c=1#c8213126
(ответить)
Палас просто печален....даже тренера немного жаль. Он из второй комады лиги 1 пригел в апл вроде в команду, которая будет в ле играть и впринципе хорошая крепкая команда.
На выходе без лакруа муньоса сара матета ето простопи3дец какой-то , а не команда.
В атаке сплошной нервяк и пасы невпопад, защита ноу комментс....
Я не знаю, но будто если они не успеют усилить состав нормально за пару дней они пойдут нахуй. Состав лютейшего дерьма , который только дисаси можкт вытянуть) ну и уортон....но как же ему будет тяжело...с его пасов даже толку ноль, в атаке одно дерево бездарное
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий