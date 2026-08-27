Жеребьевка общего этапа Лиги Чемпионов

Лига Чемпионов Пять команд Премьер-Лиги узнали имена своих соперников по общему этапу Лиги Чемпионов в сезоне 2026/27.

Каждый из 36 участников общего этапа Лиги Чемпионов сыграет восемь матчей — по четыре дома и на выезде. В преддверии жеребьевки "Ливерпуль", "Манчестер Сити" и "Арсенал" значились в первой корзине, а "Астон Вилла" и "Манчестер Юнайтед" — во второй.

Благосклоннее всех, пожалуй, брошенный УЕФА жребий оказался к "Ливерпулю", у которого среди больших соперников значатся лишь "Атлетико" и "Интер". В то же время "Сити" сразится с ПСЖ и "Барселоной", "Арсенал" — с "Реалом" и "Баварией", "Вилла" — с ПСЖ и "Барселоной", "Юнайтед" — с "Баварией" и "Атлетико".

Общий этап Лиги Чемпионов стартует 8 сентября и завершится 27 января 2027. Восемь лучших команд напрямую попадут в плей-офф, еще восемь определятся через дополнительный стыковой раунд.

Жеребьевка общего этапа Лиги Чемпионов в сезоне 2025/26

"Ливерпуль": "Атлетико" (Испания), "Интер" (Италия), "Порту" (Португалия), "Брюгге" (Бельгия), "Вильярреал" (Испания), "Фенербахче" (Турция), "Ланс" (Франция), ЛАСК (Австрия).

"Манчестер Сити": ПСЖ (Франция), "Барселона" (Испания), "Спортинг" (Португалия), "Порту" (Португалия), "Наполи" (Италия), "РБ Лейпциг" (Германия), АЕК (Греция), "Ланс" (Франция).

"Арсенал": "Реал" (Испания), "Бавария" (Германия), "Боруссия Дортмунд" (Гермния), "Реал Бетис" (Испания), "Лилль" (Франция), "Наполи" (Италия), "Сабах" (Азербайджан), "Славия" (Чехия).

"Астон Вилла": ПСЖ (Франция), "Барселона" (Испания), "Боруссия Дортмунд" (Германия), "Брюгге" (Бельгия), "Фенербахче" (Турция), "Галатасарай" (Турция), "Викинг" (Норвегия), "Славия" (Чехия).

"Манчестер Юнайтед": "Бавария" (Германия), "Атлетико" (Испания), "Рома" (Италия), "Спортинг" (Португалия), "РБ Лейпциг" (Германия), "Вильярреал" (Испания), "Сабах" (Азербайджан), "Комо" (Италия).





Метки Арсенал, Астон Вилла, жеребьевка, Ливерпуль, Лига Чемпионов, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, УЕФА

Автор mihajlo   

Дата 27.08.2026 20:10

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Последние комментарии:




  1. dembo 27.08.2026 21:05 # dembo
    Норм там арсенал с нельсоном каким-то разорвал контракт.
    Надо забирать свободным и через год загоним куда-то за 20-30евро на изе, не потея

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  2. dembo 27.08.2026 20:59 # dembo
    Мартинеса за 7.5 ляиов взяли)

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  3. scholes18 27.08.2026 20:50 # scholes18
    27.08.2026 20:03 #
    makurt-pla4et

    а помойка взяла хуелиманса, чсантоса и хуйлебу. пиздец
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    Источник: https://fapl.ru/posts/124090/#reply

    Тилеманс проверенный АПЛ игрок, как и Балеба. второго пытались гноить на лавке весь сезон, потому что он выпендривался прошлым летом, что хочет уйти. по Сантосу непонятно пока.
    а Горецка что? игрок ротации Баварии, которая играет в чемпионате одной команды? посмотри его игровое время в ЛЧ.
    я не говорю, что покупки стопроцентно себя оправдают, но как же ты заебал постоянно ныть, всех критиковать. может я конечно ошибаюсь, но я думаю, что ты не писал что-то про Горецку, когда МЮ рассматривали полузащитников, а как обычно пишешь постфактум, конарейко.

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  4. amorim 27.08.2026 20:31 # amorim
    С кем сыграет Челси?

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  5. dexter 27.08.2026 20:29 # dexter
    Чисто халява досталась. Можно в пол ноги играть.

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  6. ars2026 27.08.2026 20:28 # ars2026
    Арсеналу будет туго в этом розыгрыше лч

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  7. xattoryxattso 27.08.2026 20:26 # xattoryxattso
    «Астон Виллу» становится жалко...

    Если не найдут опции в атаке и Линделеф будет также плохо разыгрывать мяч, как с «Брайтоном», то можно пролететь и мимо топ-24.

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  8. brown-ale 27.08.2026 20:19 # brown-ale
    Азеры приедут в этом сезоне на Енфилд и Эмиретс.

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  9. imf-tau 27.08.2026 20:16 # imf-tau
    МЮ ждет ебалочка судя по всему - 6 команд далеко не подарки, 2 новичка тоже кусачие.

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