Пять команд Премьер-Лиги узнали имена своих соперников по общему этапу Лиги Чемпионов в сезоне 2026/27.

Каждый из 36 участников общего этапа Лиги Чемпионов сыграет восемь матчей — по четыре дома и на выезде. В преддверии жеребьевки "Ливерпуль", "Манчестер Сити" и "Арсенал" значились в первой корзине, а "Астон Вилла" и "Манчестер Юнайтед" — во второй.



Благосклоннее всех, пожалуй, брошенный УЕФА жребий оказался к "Ливерпулю", у которого среди больших соперников значатся лишь "Атлетико" и "Интер". В то же время "Сити" сразится с ПСЖ и "Барселоной", "Арсенал" — с "Реалом" и "Баварией", "Вилла" — с ПСЖ и "Барселоной", "Юнайтед" — с "Баварией" и "Атлетико".



Общий этап Лиги Чемпионов стартует 8 сентября и завершится 27 января 2027. Восемь лучших команд напрямую попадут в плей-офф, еще восемь определятся через дополнительный стыковой раунд.



Жеребьевка общего этапа Лиги Чемпионов в сезоне 2025/26



"Ливерпуль": "Атлетико" (Испания), "Интер" (Италия), "Порту" (Португалия), "Брюгге" (Бельгия), "Вильярреал" (Испания), "Фенербахче" (Турция), "Ланс" (Франция), ЛАСК (Австрия).



"Манчестер Сити": ПСЖ (Франция), "Барселона" (Испания), "Спортинг" (Португалия), "Порту" (Португалия), "Наполи" (Италия), "РБ Лейпциг" (Германия), АЕК (Греция), "Ланс" (Франция).



"Арсенал": "Реал" (Испания), "Бавария" (Германия), "Боруссия Дортмунд" (Гермния), "Реал Бетис" (Испания), "Лилль" (Франция), "Наполи" (Италия), "Сабах" (Азербайджан), "Славия" (Чехия).



"Астон Вилла": ПСЖ (Франция), "Барселона" (Испания), "Боруссия Дортмунд" (Германия), "Брюгге" (Бельгия), "Фенербахче" (Турция), "Галатасарай" (Турция), "Викинг" (Норвегия), "Славия" (Чехия).



"Манчестер Юнайтед": "Бавария" (Германия), "Атлетико" (Испания), "Рома" (Италия), "Спортинг" (Португалия), "РБ Лейпциг" (Германия), "Вильярреал" (Испания), "Сабах" (Азербайджан), "Комо" (Италия).