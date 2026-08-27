"Астон Вилла" подписала Леона Горецку

Леон Горецка "Астон Вилла" объявила о переходе в клуб бывшего полузащитника мюнхенской "Баварии" Леона Горецки.

Ранее этим летом у Горецки истек контракт с "Баварией", поэтому к "Вилле" Леон присоединился как свободный агент, получив 27-й игровой номер.

31-летний Горецка, на счету которого 73 матча за сборную Германии, поможет команде Унаи Эмери справиться с уходом из клуба Юри Тилеманса и травмой Амаду Онана.

Горецка выступал за "Баварию" с 2018 года, в течение своих восьми сезонов в Мюнхене выиграв 17 трофеев, включая семь титулов Бундеслиги, три Кубка Германии и Лигу Чемпионов.





Метки Астон Вилла, Бавария, Горецка, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 27.08.2026 20:00

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  1. ars2026 27.08.2026 20:26 # ars2026
    Ну что за топарь

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  2. theo-zm 27.08.2026 20:18 # theo-zm
    Он просто от того сумасшедшего убежал

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  3. makurt-pla4et 27.08.2026 20:03 # makurt-pla4et
    а помойка взяла хуелиманса, чсантоса и хуйлебу. пиздец

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