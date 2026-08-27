"Астон Вилла" подписала Леона Горецку

"Астон Вилла" объявила о переходе в клуб бывшего полузащитника мюнхенской "Баварии" Леона Горецки.

Ранее этим летом у Горецки истек контракт с "Баварией", поэтому к "Вилле" Леон присоединился как свободный агент, получив 27-й игровой номер.



31-летний Горецка, на счету которого 73 матча за сборную Германии, поможет команде Унаи Эмери справиться с уходом из клуба Юри Тилеманса и травмой Амаду Онана.



Горецка выступал за "Баварию" с 2018 года, в течение своих восьми сезонов в Мюнхене выиграв 17 трофеев, включая семь титулов Бундеслиги, три Кубка Германии и Лигу Чемпионов.