Альварес обдумывает переход в "Арсенал"

Нападающий испанского "Атлетико" Хулиан Альварес всерьез обдумывает переход в "Арсенал".

Накануне президент "Атлетико" Энрике Сересо выступил с очередным заявлением насчет будущего Альвареса, оценив в 0% вероятность перехода Хулиана в "Барселону".



Это сужает выбор Альвареса до двух вариантов. Либо Хулиан останется в "Атлетико", где он него отвернулись болельщики, либо уйдет в "Арсенал".



Как утверждает Sky Sports, сейчас 26-летний аргентинец "начал задумываться о том, будет ли возможный перед в "Арсенал" правильным для него".



Ситуация вокруг Альвареса в "Атлетико" становится все более напряженной и даже токсичной, и сегодня Хулиан второй день подряд не тренировался с командой Диего Симеоне.



При этом "Атлетико" уже готовится на случай ухода Альвареса, одним из вариантов на замену которому является Виктор Дьекереш из "Арсенала". Борьбу же за Николаса Джексона из "Челси" "матрасники" проиграли "Астон Вилле".



Ближайшие 24-48 часов могут стать определяющими для будущего Альвареса — "Атлетико" не хочет, чтобы эта неопределенность сохранилась до последнего дня трансферного окна.