У Хулиана Альвареса есть только два варианта

Нападающий испанского "Атлетико" Хулиан Альварес остался с двумя вариантами по продолжению своей карьеры, одним из которых является "Арсенал".

Ранее этим летом "Атлетико" отклонил предложение "Реала" о покупке Альвареса и продолжать блокировать интерес к Хулиану со стороны "Барселоны", которая является наиболее предпочтительным направлением для игрока.



"Дело не в деньгах, дело в достоинстве. Игрока выставляют жертвой, но единственная жертва в ситуации с Хулианом — это мы".



"Они нанесли нам экономический и социальный ущерб. Вероятность того, что мы продадим его в "Барсу", составляет 0%".



"Ведется кампания с большим количеством лжи и половинчатой правды. Расплачивается за это только "Атлетико", — заявил президент "Атлетико" Жоан Лапорта.



При этом "Атлетико" не исключает продажу Альвареса в "Арсенал", а значит в оставшиеся дни летнего трансферного окна нападающий сборной Аргентины придется сделать выбор.



Как сообщает Sky Sports, либо 25-летний Альварес останется в "Атлетико", либо перейдет в "Арсенал", но "канониры" выдвинут свое предложение, только если Хулиан проявит желание присоединиться к чемпионам Премьер-Лиги.



Источник добавляет, что в среду Альварес даже не тренировался с "Атлетико". Хулиан не смог выспаться и столкнулся с расстройством желудка.