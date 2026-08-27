"Ливерпуль" согласовал покупку Барколя за 120 млн. фунтов

"Ливерпуль" достиг принципиальной договоренности с французским ПСЖ о приобретении нападающего Брадли Барколя за 120 миллионов фунтов.

"Ливерпуль" сделал Барколя своей целью номер один на это трансферное окно после того, как проиграл борьбу "Реалу" за Яна Диоманде.



Изначально ПСЖ запросил за Барколя 145 млн. фунтов, которые "Ливерпуль" никак не был готов заплатить, однако недавно два клуба возобновили переговоры и сейчас пришли к компромиссу.



Желание Барколя отправиться в "Ливерпуль" и отказ Брадли продлевать свой истекающий через два года контракт заставили ПСЖ пойти на уступки, и в итоге победители Лиги Чемпионов согласились на компенсацию в 120 млн. фунтов.



Указанная сумма состоит из гарантированной части в 120 млн. фунтов и 20 млн. фунтов в виде бонусов, уточняет The Athletic.



Трансфер 23-летнего француза, забившего 13 голов и отдавшего семь результативных передач в 49 матчах прошлого сезона за ПСЖ может вызвать эффект домино и, например, подтолкнуть "Ливерпуль" к продаже Коди Гакпо, которого хотят "Манчестер Сити" и "Тоттенхэм".



При этом "Ливерпуль" продолжает искать еще одного атакующего игрока, интересуясь партнером Барколя по ПСЖ в лице Ибраима Мбайе, Янкубой Минте из "Брайтона" и Исмаилой Сарром из "Кристал Пэлас".