Де Дзерби: "Тоттенхэм" продолжит тратить"

Главный тренер "Тоттенхэма" Роберто Де Дзерби предупредил конкурентов по Премьер-Лиге, что его клуб продолжит тратить.

На днях "Тоттенхэм" завершил приобретение вингера "Манчестер Сити" Савиньо за 85 миллионов фунтов, а суммарные траты "шпор" этим летом перевалили за отметку в 300 млн. фунтов.



Однако Де Дзерби не собирается останавливаться и настроен дополнительно укрепить состав "Тоттенхэма" для борьбы за трофеи.



"Я не чувствую давления из-за трансферного рынка. Если это возможно, я хочу снова потратить деньги, и я бы сделал это без каких-либо проблем, потому что поведение других команд ничуть не отличается".



"Я чувствую давление, потому что тружусь в одном из лучших клубов в мире, и я бы хотел помочь этому клубу претендовать на трофеи".



"Я не знаю, случится это в этом сезоне или в следующем, но таковая моя большая цель, моя персональная цель".



"Мы поступаем точно так же, как и все большие клубы в Премьер-Лиге, особенно в мое время. Мы очень хорошо трудимся на трансферном рынке, так почему бы и нет?"



"Я не могу понять, почему "Тоттенхэм" не может соперничать с "Ливерпулем", "Манчестер Сити", "Челси", "Арсеналом". Я не понимаю, почему "Тоттенхэм" не может тратить те же деньги, что и "Челси", "Ливерпуль", — цитирует Де Дзерби Sky Sports.