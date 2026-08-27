"Аль-Хиляль" договорился о покупке Уоткинса

Саудовский "Аль-Хиляль" достиг договоренности с "Астон Виллой" насчет приобретения нападающего Олли Уоткинса.

По информации The Athletic, "Аль-Хиляль" согласился заплатить "Вилле" за Уоткинса 50 миллионов фунтов, а дополнительно небольшая сумма будет предусмотрена в виде бонусов.



Ожидается, что уже в ближайшие дни Уоткинс прибудет в Саудовскую Аравию, чтобы уладить оставшиеся формальности и подписать с "Аль-Хилялем" трехлетний контракт.



В идеале "Вилла" предпочла ,s сохранить Уоткинса, однако Олли отклонил несколько неофициальных предложений о новом контракте, вдобавок игроку сборной Англии уже 30 лет.



На место Уоткинса "Вилла" собирается пригласить нападающего "Челси" Николаса Джексона, компенсацию за которого в размере 65 млн. фунтов бирмингемцы согласовали накануне.



Добавим, в 2020 году Уоткинс стал рекордным на тот момент приобретением "Виллы", прибыв из "Брентфорда" за 33 млн. фунтов. С тех пор Олли забил 108 голов и отдал 47 результативных передач в 278 матчах.