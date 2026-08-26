"Астон Вилла" согласовала покупку Джексона

"Астон Вилла" согласовала приобретение нападающего "Челси" Николаса Джексона за 65 миллионов фунтов.

Из указанной суммы в 65 млн. фунтов "Вилла" заплатит сразу 47.5 млн. фунтов, а остальное будет предусмотрено в виде бонусов, сообщает Sky Sports.



Джексон является давней трансферной целью для "Виллы", чей главный тренер Унаи Эмери успел поработать с Николасом в "Вильярреале".



Как раз у "Вильярреала" Джексон и был куплен "Челси" за 32 миллиона фунтов в 2023 году. Николас забил 30 голов в 81 матчах за "синих", а на прошлый сезон был отправлен в аренду в "Баварию".



Джексон станет третьей сделкой между "Челси" и Виллой" этим летом. Ранее "синие" купили Моргана Роджерса за 117 млн. фунтов и отправили в аренду в Бирмингем Алехандро Гарначо.