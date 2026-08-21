Светская хроника за пятницу

"Ливерпуль" не будет покупать Ибраима Мбайе. "Атлетико" готов продать Хулиана Альвареса в "Арсенал". Назван клуб Премьер-Лиги с наибольшим количеством подписчиков в социальных сетях. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за пятницу.

"Ливерпуль" откажется от приобретения вингера ПСЖ Ибраима Мбайе. (Simon Jones)



"Атлетико" готов продать Хулиана Альвареса в "Арсенал", но нападающий по-прежнему предпочитает "Барселону". (The Sun)



"Арсенал" рассматривает возможность приобретения вингера "Ювентуса" Кенана Йылдыза. (The Independent)



Вингер "Арсенала" Габриэль Мартинелли заинтересовал "Интер". (Corriere dello Sport)



"Челси" установил цену в 25 миллионов фунтов за нападающего Марка Гиу. (Marca)



"Атлетико" пытается договориться о покупке нападающего "Челси" Николаса Джексона. (Marca)



"Тоттенхэм" согласовал покупку вингера "Тоттенхэма" Савиньо за 86 млн. фунтов. (Ge Globo)



"Тоттенхэм" нацелился на нападающего "Кристал Пэлас" Жан-Филиппа Матета. (Football Insider)



Защитник "Байера" Эдмонд Тапсоба вызывает интерес у "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэма" и "Ньюкасла". (TEAMtalk)



Защитник "Ньюкасла" Льюис Холл хочет перейти в "Юнайтед". (Ben Jacobs)



"Юнайтед" работает над приобретением левого защитника "Барселоны" Алехандро Бальде. (Fabrizio Romano)



"Ливерпуль", "Эвертон" и "Лидс" следят за чилийским вингером "Мидтьюлланда" Дарио Осорио. (TEAMtalk)



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Ведущий защитник "Тоттенхэма" Микки Ван де Вен рискует пропустить матч первого тура Премьер-Лиги против "Брентфорда". (The Sun)



Среди футбольных клубов наибольшее количество подписчиков в социальных сетях имеет "Юнайтед" — 239 млн. Больше только у "Барселоны" и "Реала". (Givemesport)



В возрасте 91 года из жизни ушел легенда "Тоттенхэма" Терри Дайсон. (The Independent)



Легенда "Юнайтед" Уэйн Руни перенес операцию на носу, перелом которого он дважды получал за время своей игровой карьеры. (The Sun)