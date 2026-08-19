"Сити" продал Рейндерса за 51 млн. фунтов

"Манчестер Сити" продал своего полузащитника Тиджани Рейндерса в саудовскую "Аль-Кадисию" за 51 миллион фунтов.

Рейндерс провел в "Сити" всего один сезон, будучи купленным у "Милана" за 46.3 млн. фунтов прошлым летом.



Рейндерс прибыл в "Сити" в статусе лучшего полузащитника Серии А, но в Премьер-Лиге затерялся и не оправдал ожиданий.



Всего Рейндерс сыграл 50 матчей и забил семь голов за "Сити" во всех соревнованиях, завоевав Кубок Англии и Кубок Лиги, но в рамках Премьер-Лиги только 19 раз выходил в стартовом состава.



28-летний голландец, который в "Аль-Кадисии" будет работать с бывшим главным тренером "Ливерпуля" Бренданом Роджерсом, стал третьей потерей полузащиты "Сити" этим летом после Родри и Бернарду Силвы. Также "горожане" все еще могут лишиться Нико Гонсалеса, насчет которого договаривается "Ньюкасл".