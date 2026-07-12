"Астон Вилла" пытается перехватить Манзамби

Йоан Манзамби "Астон Вилла" пытается перехватить полузащитника немецкого "Фрайбурга" и сборной Швейцарии Йоана Манзамби.

Ранее на текущей неделе стало известно, что "Ньюкасл" достиг договоренности с "Фрайбургом" о приобретении Манзамби за 51 миллион фунтов.

Однако "Ньюкасл" все еще нуждается в согласии самого Манзамби, интерес к которому теперь проявила "Вилла", сообщает журналист Фабрицио Романо.

Интерес "Виллы" к Манзамби связан с травмой Амаду Онана, который получил разрыв крестообразных связок колена в матче за сборную Бельгии на Чемпионате Мира и теперь пропустит до девяти месяцев.

"Вилла" выглядит интересным вариантом для Манзамби, и теперь все зависит от выбора 20-летнего швейцарца.





Метки Астон Вилла, Манзамби, Ньюкасл, Фрайбург

Автор mihajlo   

Дата 12.07.2026 21:00

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