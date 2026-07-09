"Ньюкасл" согласовал покупку Манзамби

"Ньюкасл" договорился с немецким "Фрайбургом" о приобретении полузащитника Йоана Манзамби.

20-летний Манзамби привлек внимание многих клубов Европы своей игрой за сборную Швейцарии на Чемпионате Мира, где Йоан забил три гола и отдал две результативные передачи.



Одним из претендентов на Манзамби была "Астон Вилла", потерявшая с тяжелой травмой Амаду Онана, однако Sky Sport Germany утверждает, что "Ньюкасл" выигрывает борьбу за Йоана.



"Фрайбург" согласился отпустить Манзамби в "Ньюкасл" за 60 миллионов евро (51 млн. фунтов), и сейчас "сороки" обсуждают заключительные детали личного контракта с лагерем Йоана.