Беллингем вывел Англию в полуфинал ЧМ-2026

Гол Джуда Беллингема в экстра-таймах позволил сборной Англии вырвать победу 1:2 против Норвегии и выйти в полуфинал Чемпионата Мира.

Из-за дисквалификации Джарелла Куансы главный тренер "трех львов" Томас Тухель передвинул на позицию правого защитника Эзри Конса, чье место в центре обороны занял Джон Стоунс. Нони Мадуэке сменил Букайо Сака выше по правому флангу.



Англичане сразу же забрали себе мяч и принялись оказывать давление, но свои атаки до ударов не доводили и ограничивались прострелами.



После перерыва на водопой в середине первого тайма игра не изменилась, но затем Норвегия резко активизировалась. Эрлинг Холанд не смог воспользоваться замешательством в обороне англичан, однако вскоре получил еще один шанс, пробив головой прямо в Джордана Пикфорда.



А на 36-й норвежцы даже открыли счет. Андреас Шельдеруп вошел в штрафную с левого фланга и неожиданно для Пикфорда пробил с отскоком от дальней штанги — 1:0.



Англия явно занервничала, что едва не обернулось вторым пропущенным голом. Однажды норвежцы вышли вдвоем на одного защитника, но своим моментом не распорядились.



Когда основное время первого тайма уже истекло, счет стал равным. Джуд Беллингем технично принял мяч с левого фланга от Энтони Гордона на границе штрафной, рванул внутрь площадки и пробил низом — 1:1.



Перед самым уходом команд на перерыв мяч еще раз побывал в воротах норвежской сборной. Это Харри Кейн подсек снаряд перед голкипером, однако из-за офсайда гол не был засчитан.



Вскоре после начала второго тайма Норвегия результативно разыграла угловой. Торбьерн Хеггем добил мяч в ворота после того, как Пикфорд отразил удар Александера Серлота, однако рефери и система VAR обнаружили фол Холанда на Эллиоте Андерсоне.



Время шло, а игра у англичан после перерыва совершенно не ладилась. На 76-й минуте подопечным Томаса Тухеля вновь повезло отделаться испугом, потому что Кристоффер Айер головой пробил в перекладину.



Англичане активизировались лишь в концовке второго тайма, но прострел Сака не нашел адресата, а удар Беллингема головой оказался неточным.



Едва начался первый экстра-тайм, как Англия вышла вперед. Беллингем сыграл на добивании после того, как голкипер отразил перед собой дальний удар Моргана Роджерса — 1:2.



Норвежцам нужно было отыгрываться, но англичане просто не отдавали мяч сопернику. На 99-й минуте Джед Спенс упал в чужой штрафной, но рефери, сперва назначив пенальти, обратился к VAR и отметил свое решение об 11-метровом.



Англичане и так уверенно довели дело до победы. Норвегия практически не имела моментов, если не считать неточный удар Бобба из пределов штрафной.



Англия показала довольно посредственный футбол во втором тайме, однако Норвегия этим не воспользовалась, а в экстра-таймах подопечные Тухеля смогли склонить игру в свою ползу.



Сборная Норвегии — сборная Англии — 1:2 (1:1) после экстра-таймов



Голы: Шельдеруп 36 — Беллингем 45, 93.



Сборная Норвегии: Нюланд, Айер, Меллер Волфе (Педерсен 90), Хеггем (Эстигор 90), Берг, Берге, Эдегор, Шельдеруп (Нуса 68), Серлот (Бобб 68), Рюэрсон (Эурснес 60), Холанд (Ларсен 105).



Сборная Англии: Пикфорд, Конса (Роджерс 89), Гехи, Стоунс, О'Райли (Спенс 86), Андерсон, Райс (Эзе 45), Мадуэке (Сака 45), Гордон (Джеймс 71), Беллингем (Берн 111), Кейн.



Предупреждение: Айер.