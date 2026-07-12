"Астон Вилла" перехватывает Манзамби

"Астон Вилла" выигрывает борьбу за полузащитника немецкого "Фрайбурга" Йоана Манзамби.

Всего лишь несколько дней назад казалось, что Манзамби направляется в "Ньюкасл", который уже согласовал с "Фрайбургом" компенсацию за 20-летнего игрока сборной Швейцарии.



"Ньюкаслу" лишь оставалось получить согласие самого Манзамби, но в этот самый момент полузащитник "Виллы" Амаду Онана получил разрыв крестообразных связок колена в матче за сборную Бельгии на Чемпионате Мира.



"Вилла" стремительно активизировались, вступив в борьбу за Манзамби, и The Athletic утверждает, что бирмингемскому клубу удалось договориться как с "Фрайбургом", так и с самим Йоаном.



Выбирая между "Ньюкаслом" и "Виллой", Манзамби отдал предпочтение команде Унаи Эмери и теперь, завершив выступление на ЧМ-2026, готов уладить оставшиеся формальности.



В прошлом сезоне Манзамби забил семь голов и отдал девять результативных передач в 47 матчах за "Фрайбург", который достиг финала Лиги Европы и уступил там как раз "Вилле". А на ЧМ-2026 Йоан отличился три раза и отдал два "ассиста" за швейцарскую сборную.